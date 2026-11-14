Άγρια επίθεση στην περιοχή της Βόνιτσας -Τον απείλησε με όπλο και τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι

Βίαιο περιστατικό με έναν τραυματία, σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με το pelop.gr ο δράστης της επίθεσης απείλησε το θύμα με όπλο, ενώ στη συνέχεια τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου και παραμένει νοσηλευόμενος.

Τι κατασχέθηκε στο σπίτι του δράστη

Οι αστυνομικοί αφού συνέλαβαν τον δράστη εντόπισαν κατά τις έρευνες στο σπίτι του μία καραμπίνα, ένα αεροβόλο όπλο, 14 κυνηγετικά φυσίγγια και ένα κουτί με μεταλλικά βλήματα αεροβόλου.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.