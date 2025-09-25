 Επίθεση αρκούδας στο Ζαγόρι: «Τι να κάνουμε; Να φύγουμε από τα σπίτια μας;», λέει κάτοικος της περιοχής - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση αρκούδας στο Ζαγόρι: «Τι να κάνουμε; Να φύγουμε από τα σπίτια μας;», λέει κάτοικος της περιοχής

Αρκούδα σε δάσος
Φωτογραφία: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η παρουσία αρκούδας μέσα στους οικισμούς τείνει να γίνει καθημερινότητα για πολλά χωριά στο Ζαγόρι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το epiruspost.gr, το πρωτοφανές περιστατικό της επίθεσης στη Δόλιανη, αναδεικνύει ένα πρόβλημα με πολλές πτυχές, το οποίο πρώτοι αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι που διαμένουν στην περιοχή.

Κάτοικος από την περιοχή Μανασσή μίλησε στο ίδιο μέσο και τόνισε ότι αρκούδα έχει εγκατασταθεί μόνιμα στον οικισμό. «Έχουμε κλειστεί όλο τον Αύγουστο μέσα στο σπίτι από τον φόβο. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε ή να μείνουμε στην αυλή. Εμείς μεγαλώσαμε με τα ζώα, αλλά τέτοια κατάσταση δεν υπήρχε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά στο epiruspost.gr.

«Να αφήσουμε τα σπίτια μας;»

Παρά τις προσπάθειες του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και του Δασαρχείου, που χρησιμοποίησαν κροτίδες για να τη φοβίσουν, η αρκούδα επέστρεψε λίγη ώρα αργότερα.

Οι κάτοικοι αναγκάζονται πλέον να κυκλοφορούν με σφυρίχτρες και ντουντούκες, εκφράζοντας την αγωνία τους για την ασφάλειά τους: «Τι πρέπει να γίνει; Να αφήσουμε τα σπίτια μας;», σημειώνουν με φωνή απόγνωσης, περιγράφοντας την καθημερινή αβεβαιότητα που βιώνουν λόγω της μόνιμης παρουσίας της αρκούδας στο χωριό.

