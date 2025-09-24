 Ζαγόρι: Επίθεση αρκούδας σε ηλικιωμένο στη Δόλιανη -Μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ζαγόρι: Επίθεση αρκούδας σε ηλικιωμένο στη Δόλιανη -Μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο

Αρκούδα σε δάσος
Φωτογραφία: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένας ηλικιωμένος από τη Δόλιανη Ζαγορίου νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, μετά από επίθεση αρκούδας.

Ο ηλικιωμένος δέχθηκε την επίθεση, σύμφωνα με το epiruspost, την ώρα που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του. Το άγριο ζώο είχε εισβάλλει αναζητώντας φρούτα όταν επιτέθηκε στον άτυχο άνδρα.

Ζαγόρι: Γείτονες τον βρήκαν αιμόφυρτο στην αυλή του σπιτιού του

Συγχωριανοί που άκουσαν τις κραυγές έσπευσαν προς βοήθεια και βρήκαν τον γείτονά τους αιμόφυρτο. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο για τη διακομιδή του.

Πρωτοφανές περιστατικό για το Ζαγόρι

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν αυξημένη παρουσία αρκούδων στα ορεινά χωριά. Παρόλο που οι επιδρομές σε καλλιέργειες είναι συνηθισμένες, το συγκεκριμένο περιστατικό χαρακτηρίζεται πρωτοφανές για το Ζαγόρι.

Οι κάτοικοι των ορεινών χωριών διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο καθώς οι αρκούδες συχνά πλησιάζουν τους οικισμούς, αναζητώντας τροφή.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ επίθεση αρκούδα Ζαγόρι

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ