Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή της επίθεσης από ανήλικους σε 14χρονο έξω από σχολείο στον Ασπρόπυργο - iefimerida.gr

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης πέντε ανηλίκων σε έναν 14χρονο έξω από σχολείο στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το μεσημέρι της 17ης Σεπτεμβρίου έξω από σχολικό συγκρότημα στην περιοχή του Ασπροπύργου, οι πέντε κατηγορούμενοι προσέγγισαν τον 14χρονο και του επιτέθηκαν με γροθιές σε διάφορα σημεία του σώματός του, με συνέπεια να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Στο βίντεο, που έφερε στη δημοσιότητα το MEGA, διακρίνεται η στιγμή της επίθεσης των πέντε ανηλίκων στον 14χρονο.

Οι ανήλικοι συνελήφθησαν στον Ασπρόπυργο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, κατηγορούμενοι για σωματικές βλάβες αδύναμων προσώπων και εξύβριση.