Διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης επιτέθηκαν στον Τζο Μπάιντεν στο Δουβλίνο -Εκτόξευσαν κουτιά με γάλα, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Χάρτινα κουτάκια γάλακτος πέταξε στον Τζο Μπάιντεν ομάδα διαδηλωτών υπέρ της Παλαιστίνης, στο Δουβλίνο.

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος πραγματοποιούσε επίσκεψη στο Trinity College του Δουβλίνου μαζί με τη σύζυγό του, Τζιλ, καθώς έδωσαν το «παρών» σε τελετή προς τιμήν του γιου του Χάντερ Μπάιντεν.



Την ώρα που ο Τζο Μπάιντεν έφευγε από τον χώρο, μια ομάδα διαδηλωτών τον πλησίασε και άρχισε να του ρίχνει αντικείμενα. Σε βίντεο φαίνονται να εκτοξεύονται κουτιά με γάλα. «Ντροπή σου», «έχεις αίμα στα χέρια σου», «Τζο ο γενοκτόνος» ήταν τα συνθήματα που φώναζαν.

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Βίντεο από την επίθεση στον Τζο Μπάιντεν

Οι Αρχές, σύμφωνα με την Daily Mail, προχώρησαν σε δύο συλλήψεις.



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Τον Μάιο του περασμένου έτους, ο Τζο Μπάιντεν αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο. Ο Μπάιντεν διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη 4ου σταδίου, με βαθμολογία Gleason 9 (Grade Group 5) και μετάσταση στα οστά. «Αν και πρόκειται για μια πιο επιθετική μορφή της νόσου, ο καρκίνος φαίνεται να είναι ορμονοευαίσθητος, γεγονός που επιτρέπει την αποτελεσματική αντιμετώπισή του», είχε αναφέρει η οικογένεια τονίζοντας ότι εξετάζουν τις θεραπευτικές επιλογές μαζί με τους γιατρούς του.



Σε συνέντευξή του ο γιος του Χάντερ είχε μιλήσει για τη διάγνωση του πατέρα του. «Ο καρκίνος είναι πραγματικά δύσκολος. Είναι πολύ λυπηρό να το βλέπεις», είχε πει στην εκπομπή Newsnight του BBC. «Είναι πραγματικά λυπηρό να το παρακολουθείς», πρόσθεσε.