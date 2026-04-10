﻿Επιτάφιος με λαμπάκια LED στα Χανιά: Πρωτότυπος στολισμός στον Προφήτη Ηλία - iefimerida.gr

﻿Επιτάφιος με λαμπάκια LED στα Χανιά: Πρωτότυπος στολισμός στον Προφήτη Ηλία

Επιτάφιος με λαμπάκια led στα Χανιά / Φωτογραφία: Zappanews
Ένας διαφορετικός επιτάφιος στον Προφήτη Ηλία στα Χανιά προκάλεσε συζητήσεις λόγω του πρωτότυπου στολισμού του.

Στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία, στους Τάφους των Βενιζέλων, ο επιτάφιος ξεχωρίζει φέτος για την ασυνήθιστη αισθητική του. Η παραδοσιακή ανθοστόλιση συνδυάζεται με σύγχρονο φωτισμό, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο οπτικό αποτέλεσμα.

Η επιλογή των LED έχει ως στόχο να κάνει τον επιτάφιο πιο ευδιάκριτο κατά τη νυχτερινή περιφορά, προσφέροντας καλύτερη ορατότητα στους πιστούς. Ωστόσο, η παρέμβαση αυτή δεν αφήνει όλους αδιάφορους, καθώς έχει ήδη ανοίξει συζήτηση, σύμφωνα με το zappanews, για το κατά πόσο τέτοιες αλλαγές ταιριάζουν στο τελετουργικό κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδας και του πένθιμου της Μεγάλης Παρασκευής.

Αντιδράσεις πιστών

Οι πιστοί εμφανίζονται διχασμένοι απέναντι στην προσθήκη του τεχνητού φωτισμού. Κάποιοι τη θεωρούν βοηθητική για τη νυχτερινή πομπή, ενώ άλλοι εκφράζουν επιφυλάξεις για την αλλοίωση του παραδοσιακού χαρακτήρα.

Τοπική παράδοση και νέες τάσεις

﻿Το περιστατικό αναδεικνύει τη συνεχή ισορροπία ανάμεσα στην παράδοση και τις σύγχρονες παρεμβάσεις. Σε αρκετούς ναούς παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια μικρές αλλαγές που προκαλούν συζητήσεις για το μέλλον των εθίμων.

