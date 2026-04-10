Θεσσαλονίκη: Ενώθηκαν και φέτος οι πέντε επιτάφιοι στην πλατεία Αριστοτέλους [βίντεο] - iefimerida.gr

Σε ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης και με τη συμμετοχή χιλιάδων πιστών κορυφώθηκε στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης η συνάντηση πέντε Επιταφίων.

Σημείο συνάντησης, η πλατεία Αριστοτέλους, σε μια τελετή που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημαντικός θρησκευτικός θεσμός για την πόλη.

Οι περιφορές των Επιταφίων από κεντρικούς ναούς της Θεσσαλονίκης κατέληξαν στην πλατεία, δημιουργώντας ένα ενιαίο σκηνικό συγκίνησης, προσευχής και μεγάλης προσέλευσης κόσμου.

﻿Κατάνυξη στο ιστορικό κέντρο της θεσσαλονίκης

Η Ακολουθία του Επιταφίου τελέστηκε στις 19:30 στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, υπό τη χοροστασία του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλοθέου, σηματοδοτώντας την έναρξη των λιτανευτικών πομπών προς το κέντρο της πόλης.

Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά / Φωτογραφία: Eurokinissi

Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά / Φωτογραφία: Eurokinissi

Στη συνέχεια, η περιφορά του Επιταφίου πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία φιλαρμονικών του Στρατού και του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και στρατιωτικού αγήματος, μέσω των οδών Αγίας Σοφίας και Λεωφόρου Νίκης, με προορισμό την πλατεία Αριστοτέλους.

﻿Λιτανείες από τους ναούς της πόλης προς την αριστοτέλους

Λιτανευτικές πομπές από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας, την Παναγία των Χαλκέων, την Ιερά Μονή Αγίας Θεοδώρας και τον Άγιο Νικόλαο τον Τρανό κατέφθασαν στο κέντρο της πλατείας, όπου συναντήθηκαν με τον Επιτάφιο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.

Ακολουθία Επιταφίου στη Θεσσαλονίκη / Φωτογραφία: Eurokinissi

Λιτανευτικές πομπές στη Θεσσαλονίκη / Φωτογραφία: Eurokinissi

Στο σημείο εψάλησαν τροπάρια του Επιταφίου Θρήνου και τελέστηκε δέηση, μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών, ενώ την τελετή πλαισίωσαν φιλαρμονικές, και τιμητικές εκδηλώσεις.

Τροπάρια του Επιταφίου Θρήνου / Φωτογραφία: Eurokinissi

Τροπάρια του Επιταφίου Θρήνου / Φωτογραφία: Eurokinissi

﻿Θεσμός πίστης και πολιτιστικής ταυτότητας για την πόλη

Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, καθώς και τη συνδρομή φορέων όπως ο Στρατός, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό Σώμα.

Η συνάντηση των Επιταφίων έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός, αναδεικνύοντας τον βαθύ θρησκευτικό χαρακτήρα αλλά και την πολιτιστική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης μέσα από μια μοναδική συλλογική εμπειρία.

