Επιστροφή των μαθητών στα σχολεία αύριο -Οι επόμενες αργίες και το πρόγραμμα λήξης μαθημάτων και εξετάσεων - iefimerida.gr

Αύριο, 20 Απριλίου, οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία τους καθώς ανοίγουν ξανά τα σχολεία μετά την περίοδο του Πάσχα.

Αυτόματα μπαίνει στην τελική ευθεία και η σχολική χρονιά που μέχρι το τέλος της θα έχει άλλες δύο αργίες. Η πρώτη είναι αυτή της Πρωτομαγιάς και η δεύτερη του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα 1 Ιουνίου.

Σχολεία: Πότε ολοκληρώνονται τα μαθήματα και οι εξετάσεις

Το Υπουργείο Παιδείας εν τω μεταξύ, έχει ήδη ανακοινώσει το πρόγραμμα για λήξη των μαθημάτων και διεξαγωγή των εξετάσεων στα γυμνάσια και τα λύκεια.

Συγκεκριμένα, στα γυμνάσια η λήξη των μαθημάτων ορίστηκε για την Τετάρτη, 27 Μαΐου και το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εξετάσεις ορίστηκε από την Τρίτη, 2 Ιουνίου έως και την Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026.

Όσον αφορά στα λύκεια, η λήξη των μαθημάτων ορίστηκε για την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026.

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α’ και Β’ λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Ως τελική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίστηκε η Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.

Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης του λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, με τελική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.