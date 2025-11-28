Ξεκίνησε η πληρωμή της επιστροφής ενοικίου σε περίπου 1 εκατ. δικαιούχους - iefimerida.gr

Ξεκίνησε εδώ και λίγη ώρα η πληρωμή της επιστροφής ενοικίου.

Οι δικαιούχοι άρχισαν να βλέπουν στους λογαριασμούς τους τα ποσά από την επιστροφή ενοικίου, όπως ενημερώνει η κυβέρνηση.

Στους 886.883 ανέρχονται συνολικά οι δικαιούχοι των οποίων εγκρίθηκαν οι αιτήσεις, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Μητσοτάκης: Ένα μόνιμο μέτρο, το οποίο στηρίζει πραγματικά το εισόδημα

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός, σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok σχετικά με την πληρωμή της επιστροφής ενοικίου, είπε:

«Από σήμερα σχεδόν 900.000 ενοικιαστές θα δουν ένα ολόκληρο ενοίκιο να επιστρέφει στον λογαριασμό τους. Ένα μόνιμο μέτρο το οποίο στηρίζει πραγματικά το εισόδημά τους. Γίνεται πράξη χάρη στη βελτιωμένη πορεία της οικονομίας μας. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν επιστροφή έως 800 ευρώ με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί. Επίσης, το ποσό διπλασιάζεται φτάνοντας έως τα 1.600 ευρώ, όταν η οικογένεια εκτός από τα ενοίκια της κύριας κατοικίας καλύπτει και φοιτητική στέγη. Γι’ αυτό και είναι κρίσιμο να δηλώνονται στα συμβόλαια τα πραγματικά μισθώματα ώστε οι ενοικιαστές να παίρνουν την πραγματική αποζημίωση που δικαιούνται. Ξέρουμε ότι η στέγαση είναι μείζον ζήτημα ειδικά για τους νέους μας. Είναι λοιπόν το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Και θέλω να ξέρετε ότι καθημερινά καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξουμε όλους τους συμπολίτες μας ειδικά αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη».



Ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία στη Βουλή

Το συνολικό ποσόν το οποίο εγκρίθηκε να εισπράξουν ανέρχεται σε 199,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσιάζοντας τα αναλυτικά στοιχεία.

Υπενθυμίζεται ότι στο μέτρο είχε προϋπολογιστεί πως θα διατεθούν έως 230 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 900.000 δυνητικά δικαιούχους, όπως προέκυπταν από τον αριθμό των μισθωτηρίων του 2024 και τα οποία είχαν υποβληθεί στην πλατφόρμα ακινήτων myProperty της ΑΑΔΕ και στις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος που υπεβλήθησαν εφέτος. Ωστόσο, το κονδύλι δεν θα εξαντληθεί, καθώς ο αριθμός των τελικών δικαιούχων, βάσει των δηλώσεών τους, αποδείχθηκε μικρότερος.

Στα 225 ευρώ η μέση επιστροφή ενοικίου

Με αυτά τα δεδομένα, 886.883 νοικοκυριά θα λάβουν μέση επιστροφή ενοικίου 225 ευρώ, όσο δηλαδή το μίσθωμα το οποίο δήλωσαν ότι καταβάλλουν.

Η πληρωμή τους ξεκίνησε την Παρασκευή το πρωί και θα ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, με πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι τα χρήματα θα εμφανίζονται σταδιακά στους λογαριασμούς των πολιτών, ανάλογα με την τράπεζα που έχουν δηλώσει στην ΑΑΔΕ.

Νοικοκυριά που μισθώνουν κύρια και φοιτητική κατοικία λαμβάνουν έως και 1.600 ευρώ

Το ύψος της επιστροφής αφορά στο ενοίκιο που καταβάλλεται για κύρια ή φοιτητική κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Το ποσό φτάνει έως και στα 800 ευρώ, με αποτέλεσμα νοικοκυριά που μισθώνουν και τα δύο είδη κατοικίας να μπορούν να λάβουν έως 1.600 ευρώ συνολικά.

Η καταβολή πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, μετά τη διασταύρωση των φορολογικών δηλώσεων με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια από την ΑΑΔΕ.

Η πληρωμή γίνεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει γνωστοποιηθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE.