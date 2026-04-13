Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα -Χαμηλές ταχύτητες στην Αθηνών-Κορίνθου, live η κίνηση στους δρόμους - iefimerida.gr

Ξεκίνησε η μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα προς την Αθήνα, με την κίνηση να καταγράφεται αυξημένη στο ρεύμα εισόδου στην Αθηνών - Κορίνθου.

Ειδικότερα το μποτιλιάρισμα ξεκινά λίγο μετά το Κιάτο. Τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες ενώ κατά διαστήματα ακινητοποιούνται.

Οι χμηλές ταχύτητες συενχίζονται έως και τους Αγ. Θεοδώρους ενώ αντίστοιχη είναι η κατάσταση από την Κινέτα μέχρι τη Νέα Πέραμο.

Καλύτερη η εικόνα στην Αθηνών-Λαμίας

Καλύτερη είναι η εικόνα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας όπου σημειώνονται καθυστερήσεις από το ύψος του Αυλώνα μέχρι τη Μαλακάσα, ενώ παρατηρείται μικρή ανάσχεση στα διόδια των Αφιδνών.

Λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Από την Τροχαία εκτιμούν ότι όσο περνάει η ώρα η κίνηση θα αυξάνεται και αναμένεται να εκτονωθεί αργά το βράδυ.

61.414 αυτοκίνητα στα δύο ρεύματα της ΕΘνικής

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί χθες μέχρι τις 6 το πρωί σήμερα πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, συνολικά 61.414 αυτοκίνητα (32.948 από την Αθηνών- Κορίνθου και 28.466 από την Αθηνών - Λαμίας).

Επιπρόσθετα από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 12 το μεσημέρι 7.665 οχήματα επέστρεψαν στην Αττική μέσω Αθηνών-Κορίνθου και 3.851 από την Αθηνών-Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 σήμερα ισχύει για το ρεύμα εισόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Φωτογραφία: iefimerida.gr

Επιστροφή και από τα λιμάνια

Στο λιμάνι του Πειραιά σήμερα αναμένονται 14 δρομολόγια από προορισμούς του Αιγαίου, ενώ 34 αφίξεις προγραμματίζονται από τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Την ίδια ώρα, στο λιμάνι της Ραφήνας αναμένονται 15 δρομολόγια και στο Λαύριο 8 αφίξεις από τις Κυκλάδες.

