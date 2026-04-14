Σε πλήρη εξέλιξη η επιστροφή του δεύτερου κύματος των εκδρομέων του Πάσχα -Πού υπάρχει κίνηση, δείτε live - iefimerida.gr

Ιδιαίτερα αυξημένη και τις βραδινές ώρες είναι η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες, λιμάνια και διόδια, καθώς είναι σε εξέλιξη η μαζική επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα.

Σύμφωνα με στοιχεία των Αρχών, περίπου 750.000 οχήματα εγκατέλειψαν την Αττική κατά την εορταστική περίοδο, ενώ μέχρι το απόγευμα έχουν επιστρέψει ήδη περισσότερα από 650.000. Η Τροχαία βρίσκεται επί ποδός, καθώς η κυκλοφοριακή πίεση αναμένεται να παραμείνει αυξημένη έως αργά το βράδυ.

Αθηνών-Κορίνθου: Καθυστερήσεις σε Μέγαρα και Κακιά Σκάλα

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο ύψος των Μεγάρων και στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας.

Η κυκλοφορία διεξάγεται κατά διαστήματα με χαμηλές ταχύτητες, ενώ σε ορισμένα σημεία παρατηρούνται εκτεταμένες καθυστερήσεις. Παρά τις παρεμβάσεις της Τροχαίας, η ροή παραμένει ιδιαίτερα πυκνή.

Αττική Οδός: Ουρές χιλιομέτρων στη Μεταμόρφωση

Σημαντική επιβάρυνση καταγράφεται και στην Αττική Οδό, κυρίως στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, όπου σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων και η κίνηση διεξάγεται σημειωτόν.

Οι οδηγοί που επέλεξαν την επιστροφή τις τελευταίες ώρες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στα ρεύματα εισόδου προς την πρωτεύουσα.

Διόδια Ελευσίνας: Αυξημένη αλλά ομαλή ροή

Στα διόδια Ελευσίνας η κίνηση παραμένει αυξημένη, χωρίς όμως σοβαρά προβλήματα ή σημαντικές καθυστερήσεις, χάρη στη λειτουργία πολλαπλών λωρίδων διέλευσης.

Λιμάνι Πειραιά: Μαζική επιστροφή από τα νησιά

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά, όπου καταγράφεται μαζική επιστροφή ταξιδιωτών από τα νησιά. Ουρές οχημάτων σχηματίζονται στις πύλες εισόδου και εξόδου, ενώ η επιβατική κίνηση παραμένει ιδιαίτερα υψηλή λόγω των συνεχών αφίξεων πλοίων.



Συνολικά, αναμένονται 55 αφίξεις πλοίων μέχρι το τέλος της ημέρας, ενώ μόνο χθες αποβιβάστηκαν 44.000 επιβάτες. Παράλληλα, περίπου 20 επιπλέον δρομολόγια πραγματοποιούνται από Ραφήνα και Λαύριο.

Ρίο και Μάλγαρα: Βελτιωμένη εικόνα

Αντίθετα, πιο ομαλή είναι η κατάσταση στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και στα διόδια Μαλγάρων, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με αισθητά βελτιωμένη ροή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Η επιστροφή των εκδρομέων αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι αργά το βράδυ, με σταδιακή αποκλιμάκωση της κίνησης μετά τα μεσάνυχτα.

Οι Αρχές συνιστούν υπομονή, προσοχή και τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, ενώ εκτιμούν ότι το επόμενο κύμα επιστροφής αναμένεται το επόμενο Σαββατοκύριακο, καθώς σχολεία και πανεπιστήμια παραμένουν κλειστά αυτή την εβδομάδα.

