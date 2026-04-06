Από 7 Απριλίου οι άδειες οδήγησης επιστρέφουν στους κατόχους - Διευκολύνσεις για το Πάσχα - iefimerida.gr

Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι οι οδηγοί θα μπορούν να παραλάβουν ξανά τα διπλώματα οδήγησης για τις γιορτές του Πάσχα.

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι οι κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών θα μπορούν να παραλάβουν τις άδειες ικανότητας οδήγησης των οχημάτων τους από τις 7 Απριλίου 2026, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις τους για το Πάσχα. Οι άδειες είχαν αφαιρεθεί προηγουμένως από τη Δημοτική Αστυνομία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαδικασία παραλαβής

Η παραλαβή θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα ή θεωρημένη εξουσιοδότηση σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας (Λιοσίων 22, ισόγειο), καθημερινά από τις 9.00 έως τις 14.30.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

﻿Δεν επιστρέφονται οι άδειες που έχουν αφαιρεθεί λόγω παραβάσεων αντικοινωνικής στάθμευσης, όπως στάθμευση σε ράμπα ΑμεΑ ή παραβιάσεις Ρ-71 και Ρ-72, ούτε για εκτέλεση αποφάσεων δικαστικών αρχών.

Στόχος της επιστροφής

﻿Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών ενόψει των εορτών, μειώνοντας την ταλαιπωρία και ενισχύοντας την ασφάλεια στις οδικές μετακινήσεις.