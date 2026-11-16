Αγόρασες κάτι στην Black Friday και το μετάνιωσες; Πότε μπορείς να το επιστρέψεις και ποιος πληρώνει τα μεταφορικά

Οι προσφορές της Black Friday μπορεί να οδηγήσουν σε αγορές που τελικά μετανιώνουμε, όμως η επιστροφή ενός προϊόντος εξαρτάται από τον τρόπο αγοράς του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι καταναλωτές που αγοράζουν online έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης, επιστρέφοντας ένα προϊόν εντός 14 ημερών από την παραλαβή του χωρίς αιτιολογία. Το δικαίωμα αυτό, που ισχύει και για προσφορές Black Friday, ξεκινά από την ημέρα παράδοσης.

Ο καταναλωτής επιβαρύνεται με τα άμεσα έξοδα επιστροφής ενός προϊόντος, εκτός εάν το κατάστημα δεν τον ενημέρωσε ή συμφώνησε να τα καλύψει. Η επιχείρηση, ωστόσο, υποχρεούται να επιστρέψει το κόστος της αρχικής, βασικής αποστολής.

Για αγορές από φυσικά καταστήματα δεν προβλέπεται εκ του νόμου δικαίωμα επιστροφής χρημάτων λόγω αλλαγής γνώμης. Η δυνατότητα αλλαγής, πίστωσης ή επιστροφής εξαρτάται αποκλειστικά από την εμπορική πολιτική που ακολουθεί η κάθε επιχείρηση.

Όταν ένα προϊόν είναι ελαττωματικό, οι καταναλωτές καλύπτονται από τουλάχιστον διετή νόμιμη εγγύηση. Δικαιούνται επισκευή, αντικατάσταση ή και επιστροφή χρημάτων, με τα έξοδα μεταφοράς να βαραίνουν τον πωλητή, ανεξάρτητα από την έκπτωση.

Με τη Black Friday να πλησιάζει, πολλοί καταναλωτές ετοιμάζονται να εκμεταλλευτούν τις προσφορές σε ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα. Τι συμβαίνει, όμως, όταν ένα προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους ή όταν απλώς αλλάζουν γνώμη μετά την αγορά;

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Η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένα δικαιώματα για τις επιστροφές προϊόντων, με βασική διαφορά το εάν η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου ή σε φυσικό κατάστημα. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει το ποιος επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και επιστροφής.

Black Friday: Πότε μπορείς να επιστρέψεις μια online αγορά

Όσοι πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτύου έχουν, κατά κανόνα, το δικαίωμα να επιστρέψουν ένα προϊόν εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του, χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσουν τον λόγο.

Πρόκειται για το δικαίωμα υπαναχώρησης, το οποίο ισχύει για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, όπως οι αγορές μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων ή τηλεφώνου.

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Αυτό σημαίνει ότι ένας καταναλωτής μπορεί να επιστρέψει ένα προϊόν ακόμη και αν δεν παρουσιάζει κανένα ελάττωμα, απλώς επειδή άλλαξε γνώμη.

Η προθεσμία των 14 ημερών ξεκινά από την παραλαβή του προϊόντος και όχι από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η παραγγελία.

Το δικαίωμα αυτό ισχύει, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις, και για προϊόντα που αγοράστηκαν σε προσφορά κατά τη διάρκεια της Black Friday.

Ποιος πληρώνει τα μεταφορικά για την επιστροφή

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που απασχολούν τους καταναλωτές είναι το κόστος επιστροφής ενός προϊόντος.

Στην περίπτωση που κάποιος ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης επειδή απλώς άλλαξε γνώμη, τα άμεσα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν, κατά κανόνα, τον ίδιο.

Ωστόσο, υπάρχουν δύο σημαντικές εξαιρέσεις. Εάν το κατάστημα έχει συμφωνήσει να καλύψει τα μεταφορικά της επιστροφής, τότε ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να τα πληρώσει. Το ίδιο ισχύει και εάν η επιχείρηση δεν τον είχε ενημερώσει πριν από την αγορά ότι το συγκεκριμένο κόστος θα τον βαρύνει.

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Διαφορετικό είναι το ζήτημα των αρχικών εξόδων αποστολής. Όταν ο καταναλωτής υπαναχωρεί από μια ηλεκτρονική αγορά, η επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει και τα έξοδα της αρχικής παράδοσης, μέχρι το ποσό που αντιστοιχεί στον φθηνότερο συνήθη τρόπο αποστολής που προσέφερε.

Εάν ο αγοραστής είχε επιλέξει ακριβότερη υπηρεσία, όπως ταχεία παράδοση, το πρόσθετο κόστος δεν είναι υποχρεωμένο να το επιστρέψει το κατάστημα.

Τι ισχύει για τις αγορές από φυσικά καταστήματα

Διαφορετικοί είναι οι κανόνες όταν ένα προϊόν αγοράζεται απευθείας από φυσικό κατάστημα.

Σε αυτή την περίπτωση, εάν το προϊόν δεν έχει κάποιο πρόβλημα και ο καταναλωτής απλώς μετανιώσει για την αγορά του, δεν προβλέπεται γενικό δικαίωμα επιστροφής χρημάτων εντός 14 ημερών.

Η δυνατότητα αλλαγής ή επιστροφής εξαρτάται από την εμπορική πολιτική της επιχείρησης.

Έτσι, ένα κατάστημα μπορεί να προσφέρει αλλαγές εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, επιστροφή χρημάτων ή πιστωτικό υπόλοιπο για επόμενη αγορά, σύμφωνα με τους όρους που έχει γνωστοποιήσει.

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Για τον λόγο αυτό, πριν από την αγορά ενός προϊόντος κατά τη διάρκεια της Black Friday, είναι σημαντικό να ελέγχονται οι όροι επιστροφής, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για είδη που αγοράζονται σε μεγάλη έκπτωση.

Τι γίνεται αν το προϊόν είναι ελαττωματικό

Εάν το προϊόν παρουσιάζει ελάττωμα ή δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που είχαν συμφωνηθεί κατά την αγορά, ισχύουν διαφορετικά δικαιώματα.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι καταναλωτές καλύπτονται από τουλάχιστον διετή νόμιμη εγγύηση για προϊόντα που αγοράζουν από επαγγελματίες πωλητές.

Σε περίπτωση ελαττώματος, ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει την επισκευή ή την αντικατάσταση του προϊόντος χωρίς επιπλέον χρέωση. Εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορεί να δικαιούται μείωση της τιμής ή επιστροφή χρημάτων.

Στις περιπτώσεις αυτές, τα απαραίτητα έξοδα μεταφοράς για την αποκατάσταση του προβλήματος δεν επιβαρύνουν τον καταναλωτή.

Το γεγονός ότι ένα προϊόν αγοράστηκε με έκπτωση στη Black Friday δεν περιορίζει τα νόμιμα δικαιώματα του αγοραστή σε περίπτωση ελαττώματος.

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Πότε δεν ισχύει το δικαίωμα επιστροφής των 14 ημερών

Το δικαίωμα υπαναχώρησης στις εξ αποστάσεως αγορές δεν εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων.

Μεταξύ των εξαιρέσεων περιλαμβάνονται προϊόντα που κατασκευάζονται ειδικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη, αγαθά που αλλοιώνονται ή λήγουν γρήγορα, καθώς και σφραγισμένα προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους υγιεινής, εφόσον έχει αποσφραγιστεί η συσκευασία τους μετά την παράδοση.

Εξαιρέσεις προβλέπονται επίσης για ορισμένα αποσφραγισμένα προϊόντα ήχου, βίντεο και λογισμικού.

Επιπλέον, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να εξετάσει ένα προϊόν όπως θα μπορούσε να το κάνει σε ένα φυσικό κατάστημα. Εάν, όμως, το χρησιμοποιήσει περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για να διαπιστώσει τη φύση και τη λειτουργία του, μπορεί να ευθύνεται για ενδεχόμενη μείωση της αξίας του.

Πότε επιστρέφονται τα χρήματα

Όταν ο καταναλωτής ασκεί νόμιμα το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να ενημερώσει την επιχείρηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, με σαφή δήλωση της απόφασής του.

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Στη συνέχεια, έχει άλλες 14 ημέρες από τη γνωστοποίηση της υπαναχώρησης για να επιστρέψει το προϊόν.

Η επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα εντός 14 ημερών από τη στιγμή που ενημερώνεται για την υπαναχώρηση. Μπορεί, ωστόσο, να αναβάλει την επιστροφή μέχρι να παραλάβει το προϊόν ή μέχρι ο καταναλωτής να προσκομίσει απόδειξη ότι το έχει αποστείλει.

Επομένως, πριν από οποιαδήποτε αγορά στην Black Friday, οι καταναλωτές καλό είναι να γνωρίζουν την πολιτική επιστροφών του καταστήματος και να διατηρούν τα αποδεικτικά της συναλλαγής.

Το σημαντικότερο είναι να ξεχωρίζουν την απλή αλλαγή γνώμης από την επιστροφή ενός ελαττωματικού προϊόντος, καθώς από αυτή τη διαφορά εξαρτώνται τόσο τα δικαιώματά τους όσο και το ποιος θα πληρώσει τα μεταφορικά.