Επιστρέφουν στην Ελλάδα οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ -Απογειώθηκε από τη Ρουμανία το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ - iefimerida.gr

Λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι απογειώθηκε το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ με το οποίο επιστρέφουν στην Ελλάδα οι δύο, από τους τρεις, τραυματισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ που επέζησαν από το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία την Τρίτη (27/1).

Νωρίτερα, στις 10:00 το πρωί είχαν μεταφερθεί με ασθενοφόρα από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα στο αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, το οποίο είχε προσγειωθεί στο τοπικό αεροδρόμιο.

Ο 20χρονος Κωνσταντίνος και ο 28χρονος Μάριος αναμένεται να αφιχθούν στη Θεσσαλονίκη σε περίπου μιάμιση ώρα, όπου θα τους παραλάβουν ασθενοφόρα για τη διακομιδή τους στο Nοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για να δεχθεί τους τραυματίες. Όπως μετέδωσε το ERTnews, ο ένας τραυματίας θα μεταφερθεί στη νευροχειρουργική κλινική, ενώ ο δεύτερος θα υποβληθεί σε απεικονιστικές εξετάσεις.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Σήμερα ο επαναπατρισμός και των σορών των 7 οπαδών

Σημειώνεται ότι το μεσημέρι αναμένεται, με ειδική πτήση, ο επαναπατρισμός των σορών των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι της Τρίτης στο τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Το στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 θα απογειωθεί από την Ελλάδα στις 13:00 και υπολογίζεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» γύρω στις 16:30.

