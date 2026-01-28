Επιστρέφουν αεροπορικώς στην Ελλάδα την Πέμπτη δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ -Ο τρίτος υποβάλλεται σε χειρουργείο - iefimerida.gr

Τους δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Ρουμανίας από το πολύνεκρο δυστύχημα θα μεταφέρει αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.

Ο τρίτος τραυματίας αποφασίστηκε να χειρουργηθεί άμεσα, όπως αναφέρει σε αναρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας, 'Αδωνις Γεωργιάδης. Οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ

«Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις, πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί, σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα.

Έτσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας. Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες».