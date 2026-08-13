Επιστρέφει στη Μολδαβία η 7χρονη που έχασε τους γονείς και τη μικρή της αδερφή σε τροχαίο στη Χαλκιδική - iefimerida.gr

Το πρωί της Παρασκευής (14/8) αναχωρεί για το Κισινάου της Μολδαβίας η 7χρονη Πατρίτσια που έχασε τους γονείς της και την 6 μηνών αδελφή της σε τροχαίο στη Χαλκιδική.

Η 7χρονη, η οποία νοσηλεύεται εδώ και ημέρες στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, θα επιστρέψει στη χώρα της, σύμφωνα με τον επίτιμο πρόξενο της Μολδαβίας, Γιώργο Παλάζη, με ασθενοφόρο που έφτασε από τη Μολδαβία μαζί με τετραμελή ομάδα γιατρών που θα τη φροντίζει καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

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«Η μεταφορά της θα πραγματοποιηθεί με ειδικό ασθενοφόρο, το οποίο απεστάλη από τη Μολδαβία για τον συγκεκριμένο σκοπό, και θα γίνει από το Νοσοκομείο "Παπαγεωργίου" Θεσσαλονίκης προς το Κισινάου, συνοδευόμενη από τετραμελή ιατρική ομάδα. Επικεφαλής της ιατρικής αποστολής είναι ο ιατρός κ. Dumitru Carasic», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Παλάζης.

«Το Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι, σε αυτή τη βαθιά οδυνηρή στιγμή, η έμπρακτη συμπαράσταση των ανθρώπων και των φορέων που στάθηκαν στο πλευρό της Πατρίτσια υπερβαίνει τα όρια μιας απλής υποχρέωσης ή μιας θεσμικής συνεργασίας. Αποτελεί μια ουσιαστική έκφραση ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και σεβασμού προς ένα παιδί που βρέθηκε αντιμέτωπο με μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Παλάζης.

Ακόμη στην ίδια ανάρτηση επισημαίνεται ότι «το Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη εκφράζει την ειλικρινή και βαθιά ευγνωμοσύνη του προς όλους τους ανθρώπους, τους ιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό, τους επαγγελματίες και τους φορείς που συνέβαλαν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, στην προσπάθεια αυτή. Η αλληλεγγύη που επιδείχθηκε από την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα από την κοινωνία της Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα μήνυμα ανθρωπιάς που τιμά ιδιαίτερα τις σχέσεις φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας».

Το χρονικό του πολύνεκρου δυστυχήματος

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια από τη Μολδαβία έκανε διακοπές στη Χαλκιδική όταν στις 15 Ιουλίου το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε μετωπικά με βυτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου-Αγίου Νικολάου.

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Η 28χρονη μητέρα και το 6 μηνών βρέφος άφησαν επιτόπου την τελευταία τους πνοή, ενώ ο 35χρονος πατέρας πέθανε λίγες ώρες μετά, στο Νοσοκομείου Πολυγύρου.

Η 7χρονη διακομίστηκε με σοβαρά τραύματα στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» όπου υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις και στη συνέχεια διακομίστηκε διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων στο Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο». Στη συνέχεια μεταφέρθηκε και πάλι στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».