Δείτε βίντεο: Μεγάλη επιχείρηση για κύκλωμα ναρκωτικών στο Ζεφύρι -Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε 12 σπίτια, 36 συλλήψεις - iefimerida.gr

Μεγάλη επιχείρηση, που οδήγησε στη σύλληψη 36 ατόμων, πραγματοποίησε στο Ζεφύρι η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής.

Η επιχείρηση έγινε σε ένα δίκτυο 12 κατοικιών, το οποίο λειτουργούσε ως κέντρο διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, διαπιστώθηκαν 396 διακινήσεις σε άτομα που μετέβαιναν στα κτίρια αυτά για την προμήθεια εξαρτησιογόνων ουσιών

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Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής (Ζεφυρίου, Φυλής, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Αγίων Αναργύρων, Αγίας Βαρβάρας), της Ο.Π.Κ.Ε., της Ε.Κ.Α.Μ., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου και μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone).

Οπως τονίζει η Αστυνομία, πολλά από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, έχουν συγγενική σχέση.

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Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση εξαρτησιογόνων ουσιών, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Από την πολύμηνη έρευνα των αρχών, προκύπτει ότι η δράση της οργάνωσης ξεκίνησε τουλάχιστον από τον φετινό Μάιο.

Κατά τις έρευνες ελέγχθηκαν 24 άτομα από τα σπίτια, τα οποία όλα είχαν στη κατοχή τους ναρκωτικές ουσίες.

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«Φρούριο» τα σπίτια στο Ζεφύρι

Ενδεικτικό του πόσο καλά… οργανωμένα ήταν τα μέλη της οργάνωσης, στα κτίρια είχαν λάβει αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης και ελεγχόμενης πρόσβασης (πόρτες ασφαλείας, ψηλούς τοίχους και καγκελόπορτες με συρματοπλέγματα και κάμερες επιτήρησης), ενώ φυλούσαν και… σκοπιά περιμετρικά των κτιρίων και έκρυβαν τις ναρκωτικές ουσίες σε παρακείμενους ακάλυπτους χώρους και οικόπεδα.

Τι εντόπισαν οι αρχές

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο δίκτυο οικιών της εγκληματικής οργάνωσης, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

95 γραμμ. ηρωίνης,

46 γραμμ. άγνωστης λευκής ουσίας σε μορφή σκόνης,

20 γραμμ. κοκαΐνης,

47 φυσίγγια,

18 κάμερες με 4 καταγραφικά συστήματα,

5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

αεροβόλο πιστόλι,

ιδιόχειρα σημειώματα,

σιδερογροθιά και

5 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

