Επιχείρηση «Spark-Down» της ΕΛΑΣ ενόψει Πάσχα -Κατασχέθηκαν πάνω από 98.000 βεγγαλικά σε όλη τη χώρα, 23 συλλήψεις - iefimerida.gr

Μεγάλη επιχείρηση με την ονομασία «Spark-Down» πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ τη Μεγάλη Τετάρτη, με σκοπό την αποτροπή της παράνομης κατασκευής, διακίνησης, εμπορίας και χρήσης βεγγαλικών.

Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκαν ειδικά συνεργεία αστυνομικών, τα οποία επιχείρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, λαμβάνοντας υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες και δραστηριότητες που συνδέονται με τραυματισμούς, ακόμη και απώλεια ανθρώπινης ζωής.

Πραγματοποιήθηκαν 23 συλλήψεις - Κατασχέθηκαν πάνω από 98.000 πυροτεχνήματα και κροτίδες

Κατά τη διάρκεια της Ημέρας Δράσης διενεργήθηκαν 3.660 έλεγχοι, πραγματοποιήθηκαν 23 συλλήψεις και βεβαιώθηκαν 22 παραβάσεις, ενώ -μεταξύ άλλων- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

49.564 κροτίδες,

41.447 πυροτεχνήματα,

6.370 παιδικά αθύρματα,

152 φωτοβολίδες,

127 αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί,

114 βεγγαλικά και

2.761 γραμμάρια πρώτων υλών.

Δεκάδες χιλιάδες έλεγχοι το τελευταίο μήνα με 93 συλλήψεις-Κατασχέθηκαν πάνω από 140.000 κροτίδες και πυροτεχνήματα

Συνολικά, από τις 7 Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησαν οι έλεγχοι για την καταπολέμηση του φαινομένου, μέχρι και χθες, 8 Απριλίου 2026, έχουν διενεργηθεί 27.027 έλεγχοι, με τον αριθμό των συλλήψεων να ανέρχεται σε 93 και των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν σε 79.

Παράλληλα, μεταξύ άλλων, έχουν βρεθεί και κατασχεθεί:

105.762 κροτίδες,

44.139 πυροτεχνήματα,

6.975 παιδικά αθύρματα,

1.439 αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί,

452 συσκευές εκτόξευσης,

163 φωτοβολίδες,

149 βεγγαλικά και

27.167,64 γραμμάρια πρώτων υλών.

Συλλήψεις σε Κόρινθο, Αττική και Μεσσηνία

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ορισμένες από τις συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν τη Μεγάλη Τετάρτη, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Spark-Down»:

Κόρινθος: Συνελήφθη αλλοδαπή, καθώς σε κατάστημα εποχιακών προϊόντων βρέθηκαν πάνω από 32.000 είδη πυροτεχνίας

Λασίθι: Συνελήφθη ημεδαπός, καθώς σε επιχείρηση βρέθηκαν πάνω από 23.000 κροτίδες﻿

Αττική: Συνελήφθη ημεδαπός, καθώς σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν πάνω από 22.000 κροτίδες καθώς και καπνογόνα, εκτοξευόμενα πυροτεχνήματα, πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων κ.α.

Μεσσηνία: Συνελήφθη ημεδαπός, καθώς είχε παραγγείλει από το εξωτερικό 1.000 κροτίδες, τις οποίες θα παραλάμβανε με δέμα από εταιρεία ταχυδρομικών μεταφορών, ενώ στην οικία του βρέθηκαν επιπλέον 59 κροτίδες.

Οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.