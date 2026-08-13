Επιχείρηση διάσωσης κοπέλας στις βάθρες στη Σαμοθράκη - Τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο - iefimerida.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης νεαρής κοπέλας η οποία τραυματίστηκε σοβαρά σε δύσβατο σημείο στις Βάθρες στη Σαμοθράκη.

Σύμφωνα με το evros-news.gr η κοπέλα έπεσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην τρίτη βάθρα στην περιοχή των Θέρμων της Σαμοθράκης.

Σωστικά συνεργεία από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν με επιτυχία από το δύσβατο σημείο και με ασθενοφόρο τη μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας του νησιού για τις πρώτες βοήθειες.

Πληροφορίες που μεταδίδει το ίδιο μέσο αναφέρουν αναμένεται να διακομιστεί με σκάφος του Λιμενικού από το λιμάνι Καμαριώτισσας στη Σαμοθράκη σε αυτό της Αλεξανδρούπολης για να νοσηλευτεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.