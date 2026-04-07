Τραγωδία στα Μετέωρα: Η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού της 65χρονης που έπεσε από βράχο - iefimerida.gr

Δύσκολη και ιδιαίτερα απαιτητική ήταν η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού της άτυχης 65χρονης γυναίκας η οποία έχασε τη ζωή της όταν έπεσε από βράχους στα Μετέωρα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Διάσωσης της Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας, με τους διασώστες να επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσβατο και επικίνδυνο σημείο, όπου εντοπίστηκε η σορός της γυναίκας, η οποία είχε πέσει από μεγάλο ύψος νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Οι συνθήκες της επιχείρησης ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και του μεγάλου υψομέτρου, απαιτώντας συντονισμένες ενέργειες και αυξημένη προσοχή από τα μέλη της ομάδας διάσωσης.

Πώς συνέβη η τραγωδία στα Μετέωρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 65χρονη βρισκόταν σε Ιερά Μονή των Μετεώρων όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε από τους βράχους και έχασε τη ζωή της. Όπως αναφέρεται, η γυναίκα είχε αφήσει την τσάντα της, που περιείχε τα προσωπικά της στοιχεία, στις τουαλέτες της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και πυροσβεστικές δυνάμεις, συνδράμοντας στην επιχείρηση ανάσυρσης και στη διαχείριση του περιστατικού.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για τη διακρίβωση των ακριβών αιτίων της τραγωδίας, ενώ οι εικόνες από την επιχείρηση αποτυπώνουν τη δυσκολία και την επικινδυνότητα της αποστολής των διασωστών.

