Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων, τουλάχιστον 80 διασωθέντες - iefimerida.gr

Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, για τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής 85 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

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Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι αλλοδαποί επέβαιναν σε δύο λέμβους, οι οποίες εντοπίστηκαν από drone της Frontex.

Στην περιοχή έσπευσε περιπολικό πλοίο του Λιμενικού, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των επιβαινόντων.

Οι περίπου 85 διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, για τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.