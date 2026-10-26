Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία για κακοκαιρία και τις μετακινήσεις για 28η Οκτωβρίου -Τουρνάς: Έγκαιρη προετοιμασία και αυξημένη ετοιμότητα - iefimerida.gr

Παρουσία του Ευάγγελου Τουρνά, συνεδρίασε τη Δευτέρα το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου.

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η επιδείνωση του καιρού και η προετοιμασία του μηχανισμού για την αντιμετώπιση των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων.

Νωρίτερα, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, μετά την έκδοση του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

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Τουρνάς: Έγκαιρη προετοιμασία και αυξημένη ετοιμότητα ενόψει της κακοκαιρίας

Κατά τη συνεδρίαση, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπογράμμισε την ανάγκη έγκαιρης και κατάλληλης προετοιμασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με βάση τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων για την εξέλιξη των φαινομένων και τις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν.

Τόνισε ότι απαιτείται αυξημένη ετοιμότητα των επιχειρησιακών δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος και συνολικά του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις αυξημένες μετακινήσεις των πολιτών ενόψει του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου:

α. Για σήμερα Δευτέρα, τοπικές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, θα σημειωθούν ως αργά το βράδυ στα Δωδεκάνησα, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια.

β. Για αύριο Τρίτη η κακοκαιρία θα παρουσιάσει ύφεση, ωστόσο θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Προσοχή χρειάζεται στην Εύβοια, τη Μαγνησία και τις Βόρειες Σποράδες.

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γ. Για την Τετάρτη αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Βόρειες Σποράδες, την Ανατολική Στερεά (Φθιώτιδα, Βοιωτία), την Εύβοια και την Σκύρο.

Οι περιοχές που έχουν τεθεί σε Red Code

Με βάση το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, τις ακόλουθες περιοχές:

Τις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Τις Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Μαγνησίας και Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Την Περιφέρεια Αττικής.

Τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ειδικότερα, για την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αποφασίστηκε η υπαγωγή τους σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για προληπτικούς λόγους. Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στις συγκεκριμένες περιοχές από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, με στόχο την έγκαιρη ενεργοποίηση του μηχανισμού, την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την υλοποίηση των αναγκαίων προληπτικών μέτρων.

Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

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Στο πλαίσιο των ανωτέρω οι Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Σε ετοιμότητα Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία, Ένοπλες Δυνάμεις, Αστυνομία, Λιμενικό και ΕΚΑΒ

Κατά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασία αποφασίστηκαν τα ακόλουθα μέτρα:

Πυροσβεστικό Σώμα: Τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές όπου αναμένεται να εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί.

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: Έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη έγκαιρης και συνεχούς ενημέρωσης των πολιτών για την εξέλιξη της κακοκαιρίας και τα ενδεδειγμένα μέτρα αυτοπροστασίας.

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Ένοπλες Δυνάμεις, Ελληνική Αστυνομία και Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή: Βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την παροχή συνδρομής, όπου απαιτηθεί.

Περιφέρειες, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και ΕΚΑΒ: Οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι επιχειρησιακοί μηχανισμοί τους βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση παρέμβαση σε περίπτωση προβλημάτων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για την ενημέρωσή τους σχετικά με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και τον συντονισμό της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις της ΕΜΥ και της Πολιτικής Προστασίας, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων φαινομένων.

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Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο Τρίτη.