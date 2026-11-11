Επέτειος Πολυτεχνείου 2026: Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία, τι ισχύει με τα φροντιστήρια - iefimerida.gr

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 συμπληρώνεται ακόμη μία επέτειος από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, με τα σχολεία όλων των βαθμίδων να διοργανώνουν τις καθιερωμένες εκδηλώσεις μνήμης.

Όπως κάθε χρόνο, υπάρχει απορία σε γονείς και μαθητές σχετικά με το αν θα γίνουν μαθήματα, αν είναι υποχρεωτική η παρουσία των μαθητών, τι ισχύει με τις απουσίες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 17η Νοεμβρίου δεν είναι γενική αργία για τη χώρα. Στα σχολεία όμως έχει καθιερωθεί ως ημέρα επετειακών εκδηλώσεων, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται τακτικά μαθήματα.

Ανοιχτά σχολεία με υποχρεωτική η παρουσία των μαθητών

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας θα ανοίξουν κανονικά, ώστε να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις για την εξέγερση του Πολυτεχνείου, τον αντιδικτατορικό αγώνα και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Το συνηθισμένο ωρολόγιο πρόγραμμα δεν θα εφαρμοστεί.

Στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, οι μαθητές αποχωρούν μετά το τέλος των εκδηλώσεων, ενώ δεν πραγματοποιούνται τα μαθήματα του πρωινού ή του ολοήμερου προγράμματος. Σε γυμνάσια και τα λύκεια διοργανώνονται αντίστοιχες γιορτές και αφιερώματα, με την ώρα αποχώρησης να καθορίζεται από κάθε σχολική μονάδα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρουσία των μαθητών στις εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική, παρά το ότι δεν διεξάγονται μαθήματα.

Οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας που δεν προσέλθουν στο σχολείο για να συμμετάσχουν στις επετειακές εκδηλώσεις θα χρεωθούν με απουσίες, οι οποίες αντιστοιχούν στις διδακτικές ώρες της ημέρας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και το ωράριο ενδέχεται να διαφέρει από σχολείο σε σχολείο, ενώ οι μαθητές δεν χρειάζεται να έχουν μαζί τους σχολικές τσάντες και βιβλία.

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου οι μαθητές επιστρέφουν κανονικά στις τάξεις τους και στο καθιερωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Κλειστά τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών

Διαφορετικό είναι το καθεστώς για τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και τα κέντρα ξένων γλωσσών, τα οποία παραμένουν κλειστά στις 17 Νοεμβρίου.

Η συγκεκριμένη ημέρα έχει οριστεί ως αργία για τις εν λόγω εκπαιδευτικές δομές.