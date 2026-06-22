Επετειακή εκδήλωση στο Γενικό Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» για τα 3 χρόνια λειτουργίας του «ΟΙΚΟΘΕΝ» - iefimerida.gr

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου το Γενικό Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», όπου πραγματοποιήθηκε επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση τριών ετών λειτουργίας του προγράμματος «ΟΙΚΟΘΕΝ», της πρωτοποριακής υπηρεσίας κατ’ οίκον νοσηλείας που έφερε την ογκολογική φροντίδα πιο κοντά στους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής Όλγα Μπαλαούρα, ο Διοικητής του ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας» Χρήστος Φασιανός, η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο» Ζωή Ρακοπούλου, η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» Άννα Μάινα, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Δρ. Αντώνιος Αυγερινός, η Πρόεδρος της WinCancer Πίστη Κρυσταλλίδου και ο Διευθυντής της Α’ Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας», Επιστημονικά Υπεύθυνος της Κατ’ Οίκον Νοσηλείας και εμπνευστής του προγράμματος ΟΙΚΟΘΕΝ Μιχάλης Νικολάου.

Την 1η Ιουνίου 2026 συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την έναρξη του «ΟΙΚΟΘΕΝ», ενός προγράμματος που αποτέλεσε σημαντική καινοτομία για το ελληνικό σύστημα υγείας, αλλάζοντας τον τρόπο παροχής φροντίδας σε ασθενείς που χρειάζονται συνεχή θεραπευτική υποστήριξη. Μέσω του προγράμματος πραγματοποιείται η ασφαλής μεταφορά και χορήγηση αμιγώς νοσοκομειακών φαρμάκων στο σπίτι των ασθενών, προσφέροντας υψηλού επιπέδου, εξατομικευμένη φροντίδα με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό στην καθημερινότητά τους.

Η πρώτη εφαρμογή του «ΟΙΚΟΘΕΝ» πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουνίου 2023 στο ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας». Μετά την επιτυχημένη πιλοτική του λειτουργία, το πρόγραμμα επεκτάθηκε σταδιακά σε νοσοκομεία και άλλες ιατρικές ειδικότητες σε όλη τη χώρα. Σήμερα συμμετέχουν το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά» για ογκολογικά και αιματολογικά περιστατικά, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για ογκολογικά περιστατικά και ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, καθώς και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» για ογκολογικά περιστατικά.

Η ανταπόκριση των ασθενών υπήρξε ιδιαίτερα θετική. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και τις σχετικές μελέτες που βρίσκονται στο στάδιο της δημοσίευσης, τα ποσοστά ικανοποίησης προσεγγίζουν το 100%, επιβεβαιώνοντας ότι η κατ’ οίκον φροντίδα μπορεί να αποτελέσει ένα ασφαλές, αποτελεσματικό και ανθρώπινο μοντέλο παροχής υπηρεσιών υγείας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης του προγράμματος, μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας και tablet, οι ασθενείς μπορούν να καταγράφουν καθημερινά τα ζωτικά και σωματομετρικά τους στοιχεία, να επικοινωνούν άμεσα με την ομάδα φροντίδας, να προγραμματίζουν διαδικτυακά ή δια ζώσης ραντεβού με τον θεράποντα ιατρό, να λαμβάνουν εξατομικευμένες οδηγίες διατροφής και άσκησης, καθώς και να έχουν πρόσβαση σε έγκυρη και κατανοητή ιατρική πληροφόρηση.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος ΝΟΣΠΙ – «Νοσοκομείο στο Σπίτι», έχει αναπτυχθεί μια σημαντική συνεργασία μεταξύ του ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας», του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ). Σήμερα, μικτά κλιμάκια επαγγελματιών υγείας επισκέπτονται καθημερινά τα σπίτια ασθενών, προσφέροντας ολοκληρωμένη φροντίδα εκεί όπου υπάρχει ανάγκη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε επίσης η «Κινητή Βιβλιοθήκη Ανάσας», μια νέα πρωτοβουλία της WinCancer που υλοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), το OpenABEKT, το ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας» και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά». Η δράση στοχεύει να προσφέρει βιβλία, γνώση και συντροφιά στους ασθενείς που υποστηρίζονται κατ’ οίκον μέσω του ΟΙΚΟΘΕΝ, αναδεικνύοντας ότι η φροντίδα αφορά όχι μόνο τη σωματική υγεία, αλλά και την ψυχική και πνευματική ενδυνάμωση των ανθρώπων.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

«Είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι ως Υπουργείο Υγείας για το «Οίκοθεν», το οποίο γεννήθηκε σε αυτό το νοσοκομείο πριν από τρία ακριβώς χρόνια. Ξεκίνησε η πρώτη του πιλοτική φάση, όταν ήρθα εγώ στο Υπουργείο Υγείας και αποφάσισα να το αναδείξω όσο μπορώ περισσότερο, γι΄ αυτό και σήμερα το «Οίκοθεν» πλέον υπάρχει σε πολλά ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας. Το πρόγραμμα ταιριάζει απολύτως με τη γενική αλλαγή φιλοσοφίας που έχουμε φέρει τα τελευταία χρόνια στο Υπουργείο Υγείας. Αυτό που βασικά έχει αλλάξει είναι ότι πλέον δεν περιμένουμε οι ασθενείς να φτάσουν σε μας, αλλά πηγαίνουμε εμείς στους ασθενείς, για να μειώσουμε την ταλαιπωρία τους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα τα μέλη του ΕΣΥ, από τον Υπουργό, μέχρι τον τραυματιοφορέα, όλοι είμαστε εδώ για τους ασθενείς. Ο τελικός μας σκοπός είναι οι ασθενείς μας να απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες υγείας, τις πιο προηγμένες θεραπείες, με τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία γι΄ αυτούς, καθόσον ήδη η ασθένεια από μόνη της είναι μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία κι εμείς δεν χρειάζεται να την μεγαλώνουμε με τις δικές μας αβελτηρίες και τις δικές μας αδυναμίες. Άρα, στο μέτρο του εφικτού θέλω αυτό να το αλλάξουμε. Ακριβώς επειδή το «Οίκοθεν» το θεώρησα μία πολύ σημαντική δράση, φρόντισα να ενταχθεί στο μεγάλο έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, το λεγόμενο «ΝΟΣΠΙ». Στα πλαίσια αυτού του έργου, υπογράψαμε το μνημόνιο συνεργασίας με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και έχουμε φτιάξει ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία ήδη λειτουργεί, μέσω της οποίας μπορούμε να παρακολουθούμε όλη την εξέλιξη της θεραπείας των ασθενών, να μεταφέρουμε τα ζωτικά χαρακτηριστικά τους, τα προβλήματα που τυχόν έχουν και τις συνέπειες της θεραπείας, να παρακολουθούν οι γιατροί με πολύ μεγάλη ακρίβεια την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και την εξέλιξη της υγείας στο σπίτι τους. Αυτό θα επιτρέψει στην ιατρική κοινότητα που εργάζεται γύρω από το «ΝΟΣΠΙ» και το «Οίκοθεν» να ελέγχει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια την ποιότητα της φροντίδας την οποία δίνουμε στο σπίτι».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Διοικήτρια της 1ης Υ.ΠΕ. Όλγα Μπαλαούρα δήλωσε:

«Είναι μία ιδιαίτερη μέρα για εμένα, γιατί τρία χρόνια μετά το πρόγραμμα «Οίκοθεν» όχι απλά συνεχίζει, αλλά επεκτείνεται. Με μεγάλη μου χαρά φέτος διαπίστωσα ότι ογκολογικά κέντρα από την Ευρώπη ζητούν να τους δώσουμε την τεχνογνωσία, έτσι ώστε και αυτοί να αναπτύξουν αντίστοιχα προγράμματα ογκολογικής παροχής υπηρεσιών στο σπίτι. Θέλω λοιπόν να σας πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο γιατί ξέρω ότι αυτό όλο χρειάζεται ομάδα. Δεν γίνεται ούτε από έναν άνθρωπο, ούτε έτσι γιατί ξαφνικά γιατί το αποφάσισε ένας άνθρωπος που του αρέσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θέλει ομάδα, θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Με το Μιχάλη Νικολάου προσπαθήσαμε πάρα πολύ αυτή η μεταρρύθμιση να είναι ουσιαστική, να έχει νόημα και να μην είναι απλά μία μεταρρύθμιση η οποία θα είναι στα χαρτιά, αλλά να είναι στην πράξη. Το καταφέραμε. Μιχάλη. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για όλη τη συνεργασία και για όλα όσα τρέξαμε. Και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί έχετε βάλει το «Οίκοθεν» στους ώμους σας κυριολεκτικά και τρία χρόνια το «Οίκοθεν» ζει εξαιτίας σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους».

Ο Διοικητής του ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας» Χρήστος Φασιανός, δήλωσε:

«Την 1η Ιουνίου 2026, το πρόγραμμα «ΟΙΚΟΘΕΝ» συμπληρώνει τρία χρόνια συνεχούς παρουσίας, προσφοράς και πορείας δίπλα στον ασθενή. Τρία χρόνια στον δρόμο, με έναν ξεκάθαρο στόχο: την ασφαλή μεταφορά και χορήγηση αμιγώς νοσοκομειακών φαρμάκων στο σπίτι των ασθενών, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με όρους ποιότητας, ασφάλειας και επιστημονικής αξιοπιστίας αντίστοιχους ενός σύγχρονου νοσοκομείου. Το «ΟΙΚΟΘΕΝ», που ξεκίνησε πιλοτικά στο ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας», αποτελεί πλέον ένα αναπτυσσόμενο εθνικό δίκτυο κατ’ οίκον φροντίδας, επεκτείνοντας σταδιακά τη δράση του σε μεγάλα νοσοκομεία της χώρας. Μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια, το «ΟΙΚΟΘΕΝ» απέδειξε ότι η ογκολογική και εξειδικευμένη νοσοκομειακή φροντίδα μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ανθρωποκεντρική προσέγγιση στο σπίτι του ασθενούς, μειώνοντας την ταλαιπωρία, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και αποσυμφορώντας ταυτόχρονα τα νοσοκομεία μας. Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, ανακοινώνουμε σήμερα και τη συνεργασία του «ΟΙΚΟΘΕΝ» με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, μια συνεργασία υψηλού συμβολισμού αλλά και ουσιαστικής προσφοράς. Με τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας, στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα ενισχύσουν το έργο μας τόσο στο πρόγραμμα «ΟΙΚΟΘΕΝ» όσο και στις υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας, συμβάλλοντας στη συνέχιση και περαιτέρω ανάπτυξη μιας προσπάθειας που έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τον ασθενή και την οικογένειά του. Τρία χρόνια μετά, συνεχίζουμε με το ίδιο όραμα, ακόμη μεγαλύτερη εμπειρία και περισσότερη δύναμη. Για να φτάνει η φροντίδα εκεί όπου πραγματικά χρειάζεται: στο σπίτι του ασθενούς».