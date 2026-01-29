Στο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης οι δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ -Απογειώθηκε το C-130 για να παραλάβει τις 7 σορούς - iefimerida.gr

Έφτασαν στην Ελλάδα οι δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ που επέζησαν από το φονικό τροχαίο που έγινε την Τρίτη (27/1) στη Ρουμανία.

Το αεροσκάφος-ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τους μετέφερε απογειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί από την Τιμισοάρα και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης στις 13:08 το μεσημέρι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βίντεο με την προσγείωση του αεροσκάφους του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη:

Βίντεο με την απογείωση του αεροσκάφους από τη Ρουμανία:

Η άφιξη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο «Παπαγεωργίου» οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», όπου θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, και θα μείνουν στη μονάδα βραχείας νοσηλείας έως ότου γίνει η εισαγωγή τους στις κλινικές.

Ο υποδιοικητής 3ης υγειονομικής περιφέρειας, σε δηλώσεις τους στα ΜΜΕ, ανέφερε: «Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη και οδύνη μας στις οικογένειες των παιδιών που χάθηκαν τόσο πρόωρα και άδικα. Το νοσοκομείο είναι σε πλήρη ετοιμότητα, πανέτοιμο, έχοντας όλες τις ειδικότητες των γιατρών ώστε να παρέχει την απόλυτα δυνατή στήριξη και φροντίδα στους τραυματίες στους οποίες ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση».

Ερωτηθείς για το εάν θα παρασχεθεί ψυχολογική παρακολούθησε απάντησε ότι «αυτό θα το εκτιμήσουν οι γιατροί».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι ο τρίτος τραυματίας, που βρίσκεται σε πιο σοβαρή κατάσταση, παραμένει στη Ρουμανία, καθώς χθες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Επαναπατρίζονται οι σοροί των 7 οπαδών

Σημειώνεται ότι το απόγευμα αναμένεται, με ειδική πτήση, ο επαναπατρισμός των σορών των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι της Τρίτης στο τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Το στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 απογειώθηκε από την Ελλάδα λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων έξω από την Τούμπα

Εν τω μεταξύ, βουβό παραμένει το κλίμα έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, όπου οπαδοί του «Δικεφάλου του Βορρά» και άλλων ομάδων καταφθάνουν συνεχώς στο σημείο για να αφήσουν λίγα λουλούδια και κεριά στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων νεαρών, από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, την Κατερίνη και τη Δυτική Θεσσαλονίκη, οι οποίοι σκοτώθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης στο τροχαίο στη Ρουμανία, ακολουθώντας πιστά τα «χνάρια» της αγαπημένης τους ποδοσφαιρικής ομάδας.

Η Θύρα 4 είναι ανοιχτή και άνθρωποι κάθε ηλικίας αφήνουν συγκινημένοι ένα σωρό προσωπικά τους αντικείμενα και κασκόλ, ενώ στον χώρο δεσπόζει το μεγάλο πανό, που γράφει «Καλό Παράδεισο Αδέλφια», αποχαιρετώντας τα θύματα. Μάλιστα, οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ ετοιμάζονται να υποδεχθούν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» τις σορούς των επτά φίλων του «Δικεφάλου του Βορρά» που θα επαναπατριστούν με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας και στη συνέχεια με μηχανοπομπή θα τις συνοδεύσουν έως το γήπεδο της Τούμπας.

Στο γήπεδο της Τούμπας, πέρα από απλούς πολίτες, από φίλους ομάδων και οπαδούς βρέθηκε, χθες βράδυ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ο ίδιος ζήτησε να μεταβεί στο σημείο αμέσως μόλις προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, ώστε να εκφράσει τα συλλυπητήρια και τη συμπαράσταση του ιδίου και της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως προς τους γονείς και τους συγγενείς των άτυχων νέων, καθώς και προς τη διοίκηση και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε επισκεφθεί το γήπεδο και ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος.

Από το γήπεδο πέρασε, σήμερα, και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος και τόνισε πως όλη η Ελλάδα πενθεί για την απώλεια νέων παιδιών που ταξίδεψαν από «γνήσια αγάπη» για να παρακολουθήσουν στο εξωτερικό την αγαπημένη τους ομάδα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μεσημέρι θα μεταβεί στην Τούμπα και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής, Διοικητικής Αναδιάρθρωσης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη και πρόεδρο της επιτροπής για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ Κώστα Βασιλόπουλο, τον αντιδήμαρχο Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, Κοινοτήτων και Δημοτικών Αποκέντρωσης Παντελή Καζαντζίδη, τον δημοτικό σύμβουλο και πρώην άσο του «Δικεφάλου» Γιώργο Τουρσουνίδη, αλλά και τον πρώην μπασκετμπολίστα που τίμησε τα ασπρόμαυρα χρώματα Γιάννη Γιαννούλη, ώστε να ανάψουν κεριά και να αφήσουν λουλούδια σε ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τους επτά νεκρούς και τους τρεις τραυματίες.