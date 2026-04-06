«Έπεσε» η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του Fuel Pass -Υποβάλλονταν 30 αιτήσεις το δευτερόλεπτο - iefimerida.gr

«Έπεσε» η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του Fuel Pass -Υποβάλλονταν 30 αιτήσεις το δευτερόλεπτο

Η πλατφόρμα για το Fuel Pass / Φωτογραφία: EUROKINISSI / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Το μεγάλο ενδιαφέρον και οι προθεσμίες του fuel pass πριν από το Πάσχα, προκάλεσαν «έμφραγμα» στην πλατφόρμα των αιτήσεων.

Από τα πρώτα λεπτά, οι εν δυνάμει δικαιούχοι της επιδότησης επιχείρησαν να μπουν στο σύστημα και να υποβάλουν αίτηση, αλλά η πλατφόρμα «κράσαρε».

Υπενθυμίζεται ότι όσοι υποβάλουν αίτηση από τη Μ. Τετάρτη και μετά, θα λάβουν την επιδότηση μετά το Πάσχα.

Fuel Pass: 30 αιτήσεις το δευτερόλεπτο, πρόλαβαν περίπου 70.000

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΘΟ, καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι η πλατφόρμα δεν θα "πέσει" λόγω του αναμενόμενου ενδιαφέροντος, κάτι το οποίο τελικά δεν αποφεύχθηκε.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν «κρασάρει» η πλατφόρμα, η οποία βρισκόταν περίπου δύο ώρες στον αέρα και για την οποία είναι αρμόδια η ΓΓΠΣ του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υποβάλλονταν 30 αιτήσεις ανά δευτερόλεπτο.

Συνολικά πρόλαβαν να υποβληθούν περίπου 70.000 αιτήσεις, με τους δικαιούχους να υπολογίζονται σε 3.097.976.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
