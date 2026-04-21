«Έπεσε με το κεφάλι», λέει η διευθύντρια του σχολείου στο Χαϊδάρι﻿ για τη 13χρονη -Σε σοκ οι μαθητές, ψυχολόγοι στο σχολείο - iefimerida.gr

Τα σενάρια περί κατασκευαστικού προβλήματος διαψεύδει η διευθύντρια του σχολείου στο Χαϊδάρι όπου έπεσε η 13χρονη μαθήτρια.



Όπως δήλωσε στον Alpha η διευθύντρια του σχολείου, δεν τίθεται ζήτημα κατασκευής, ενώ αναφέρθηκε στις πρώτες στιγμές μετά το ατύχημα. Όπως είπε άμεσα στο σημείο έφτασε η νοσηλεύτρια του σχολείου και στη συνέχεια το ΕΚΑΒ.



«Την ώρα του διαλείμματος έπεσε από το μπαλκόνι. Η Αστυνομία ερευνά το συμβάν. Υπήρχε και νοσηλεύτρια στο σχολείο, έφτασε αμέσως. Ήρθε και το ΕΚΑΒ αμέσως. Έπεσε με το κεφάλι», είπε η διευθύντρια του σχολείου.



Ερωτηθείσα για το εάν το κορίτσι είχε τις αισθήσεις του, η διευθύντρια απάντησε: «Απ ό,τι φάνηκε, όχι,﻿ μου είπε η νοσηλεύτρια».



«Κάτι άκουσα ότι καθόταν επάνω στην κουπαστή ή κατέρρευσε η κουπαστή, δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Υπάρχει μαντράκι, προστατευτική κουπαστή, είναι μια χαρά στη θέση της. Δεν υπήρξε περίπτωση εδώ κάτι κατασκευαστικό να έχει συμβεί».



Χαϊδάρι: Η ανακοίνωση του σχολείου στην προσευχή



Σε ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της πρωινής προσευχής, έγινε γνωστό ότι τα παιδιά μπορούν, αν το επιθυμούν, να απευθύνονται σε ψυχολόγους που βρίσκονται στο σχολείο.

«Λοιπόν θα ξεκινήσουμε κανονικά, όπως είπα, και σήμερα. Θα υπάρχουν ψυχολόγοι οι οποίοι, αν χρειάζεστε οτιδήποτε, θα μιλήσετε με τους καθηγητές σας. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ψυχολόγοι θα βρίσκονται εδώ όποιος χρειάζεται κάτι, να μιλήσει. Είναι πολύ ωραίο να βγάζουμε από μέσα μας ό,τι μας στεναχωρεί» αναφέρει η ανακοίνωση που ειπώθηκε κατά τη διάρκεια της πρωινής προσευχής στο σχολείο.

Κανονικά ό,τι χρειάζεστε και από τους καθηγητές είναι εδώ να τους ενοχλείτε. Είναι πολύ ωραίο μαζί να το μοιραζόμαστε. Όποιο παιδί χρειάζεται κάτι να έρχεται πάνω. Εύχομαι γρήγορα να συνέλθουμε από αυτό. Ξανά λέω προσευχόμαστε όλοι για τη συμμαθήτριά σας και ευχόμαστε το καλύτερο. Αν έχω κάποιο νεότερο θα σας ενημερώσω».

Υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο η 13χρονη -Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, όταν η 13χρονη έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου. Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση.



Άμεσα η ανήλικη διακομίστηκε, αρχικά, στο «Αττικόν», ως το πιο κοντινό νοσοκομείο του ΕΣΥ, όπου οι γιατροί τη διασωλήνωσαν. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στο «Αγία Σοφία», όπου υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο.



Όπως έγραψε στο iefimerida.gr ο Βασίλης Βενιζέλος, τα επόμενα 24ωρα κρίνονται ιδιαίτερα κρίσιμα.

Να σημειωθεί ότι η μαθήτρια φέρει διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα, το οποίο είναι ενδεικτικό και χαρακτηριστικό της ισχυρής έντασης με την οποία αντέδρασε ο εγκέφαλός της στις σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα στη βάση του κρανίου της, το οποίο είναι ενδεικτικό και χαρακτηριστικό της σοβαρότητας των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, καθώς και κάταγμα στα αριστερά της λεκάνης της και αριστερό πνευμοθώρακα.

