Ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στη Σίφνο κοντά στο ελικοδρόμιο -Τρεις νεκροί - iefimerida.gr

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη στη Σίφνο κοντά στο κέντρο του νησιού, περίπου 50 μέτρα από το ελικοδρόμιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για πτήση ιδιωτικού ελικοπτέρου όπου από την πτώση έχει προκληθεί πυρκαγιά, στην περιοχή Θόλος.

Στο ελικόπτερο της εταιρείας Belavia, υπήρχαν για τρεις επιβάτες: ο πιλότος και δύο επιβαίνοντες, μία γυναίκα και ένας άνδρας, οι οποίοι είναι νεκροί. Οι τρεις σοροί εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για νεόνυμφο ζευγάρι αλλοδαπών, πιθανότατα Άγγλοι, που επέβαιναν στο ελικόπτερο, το οποίο λίγο πριν την προσγείωση αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα, άρπαξε φωτιά και έπεσε.

Αναμένονται ωστόσο οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

To βίντεο που ανήρτησε το topontiki.gr αμέσως μετά την πτώση:

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:17.

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Επιχειρούν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ μεταβαίνει ομάδα διάσωσης από Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος.