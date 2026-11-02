Έπεσαν τμήματα οροφής στο στρατόπεδο της Σύρου -Δεν υπήρξε τραυματισμός, ζημιές σε μαγειρεία, ΚΨΜ, γραφεία [εικόνες] - iefimerida.gr

Σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε τη Δευτέρα στο στρατόπεδο της Σύρου, όταν αποκολλήθηκαν και έπεσαν τμήματα από την οροφή, κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων στο νησί.

Σύμφωνα με το cyclades24, ζημιές καταγράφηκαν στα μαγειρεία, το ΚΨΜ και σε γραφεία, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός στρατιωτών ή στελεχών. Έπειτα από το περιστατικό οι χώροι εκκενώθηκαν, ενώ αναμένεται να γίνει τεχνικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακριβής έκταση των ζημιών.

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Πληροφορίες αναφέρουν ότι συνεργείο του Δήμου Σύρου–Ερμούπολης θα πάει στο στρατόπεδο, προκειμένου να γίνεται η προβλεπόμενη αυτοψία και να γίνει εκτίμησης της κατάστασης.

Τα αίτια της πτώσης των υλικών παραμένουν προς διερεύνηση, με την ασφάλεια όσων υπηρετούν και εργάζονται στις εγκαταστάσεις να αποτελεί το άμεσο ζητούμενο.