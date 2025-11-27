 Έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα των 10.000 ευρώ -Πόσοι ιδιοκτήτες ΙΧ έλαβαν τα ραβασάκια, ποια παράβαση έκαναν - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα των 10.000 ευρώ -Πόσοι ιδιοκτήτες ΙΧ έλαβαν τα ραβασάκια, ποια παράβαση έκαναν

Πρόστιμο
Πρόστιμα σε αρκετούς παραβάτες για την παράνομη κίνηση οχημάτων που είχαν τεθεί σε ακινησία
Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισαν εκατοντάδες ιδιώτες, αλλά και επιχειρήσεις που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας.

Ιδιώτες καταναλωτές αλλά και επιχειρήσεις εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών έπεσαν στη «φάκα» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς διαπιστώθηκε ότι κυκλοφορούσαν παράνομα τα οχήματα, τα οποία είχαν δηλώσει σε φορολογική ακινησία.

