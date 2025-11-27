Έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα των 10.000 ευρώ -Πόσοι ιδιοκτήτες ΙΧ έλαβαν τα ραβασάκια, ποια παράβαση έκαναν - iefimerida.gr

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισαν εκατοντάδες ιδιώτες, αλλά και επιχειρήσεις που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας.
Ιδιώτες καταναλωτές αλλά και επιχειρήσεις εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών έπεσαν στη «φάκα» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς διαπιστώθηκε ότι κυκλοφορούσαν παράνομα τα οχήματα, τα οποία είχαν δηλώσει σε φορολογική ακινησία.
Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο