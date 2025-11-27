Συνεχίζεται η επέλαση της Adel: Η κακοκαιρία χτύπησε το πρωί την Αττική -Πού θα έχει καταιγίδες σήμερα - iefimerida.gr

Συνεχίζεται και σήμερα η επέλαση της κακοκαιρίας Adel με δυνατές βροχές, ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα

Ισχυρές καταιγίδες πλήττουν από τις πρώτες πρωινές ώρες πολλές περιοχές της Αττικής συνοδευόμενες από ισχυρούς ανέμους.

Δρόμοι μετετράπησαν σε ποτάμια δημιουργώντας προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

Σήμερα πολύ έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά περιόδους στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, συνοδευόμενα κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνει για την κακοκαιρία ότι «το επόμενο 24ωρο αναμένεται σημαντική επιδείνωση του καιρού με ιδιαίτερα έντονη κεραυνική δραστηριότητα και αυξημένο κίνδυνο χαλαζοπτώσεων».

Όπως συμπληρώνει ο μετεωρολόγος, «το κύμα κακοκαιρίας Adel την Πέμπτη θα βρίσκεται πολύ κοντά στη Δυτική Ελλάδα κινούμενο αργά ανατολικά, τροφοδοτώντας με υγρασία και έντονα φαινόμενα τις ευπαθείς περιοχές σε Ν ρεύμα. Εκτός από τα δυτικά θα επηρεαστεί η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη».

Από τη πλευρά του ο Γιάννης Καλλιάνος σημείωσε πως σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή αναμένεται η κορύφωση της κακοκαιρίας με βροχές, μπόρες, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, τις επόμενες τρεις ημέρες αναμένονται ισχυρά φαινόμενα. Την Πέμπτη και την Παρασκευή (28/11) αναμένεται κορύφωση της κακοκαιρίας με βροχές, μπόρες, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.

Οι περιοχές με τα πιο ισχυρά φαινόμενα θα είναι οι εξής:

-Θεσσαλονίκη

-Ανατολική Μακεδονία

-Θράκη

-Αττική

-Ήπειρος

-Ιόνιο

-Δυτική Στερεά

-Δυτική Πελοπόννησος

-Νότια Πελοπόννησος

-Δυτική Κρήτη

-Ανατολικό Αιγαίο

-Δωδεκάνησα



Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία σε κλοιό κακοκαιρίας Adel -Πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα σε υποδομές

Η κακοκαιρία Adel συνεχίζει να «χτυπά» τη δυτική Ελλάδα, με την Κέρκυρα και την Αιτωλοακαρνανία να βρίσκονται στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες σε επαγρύπνηση και να εκδίδουν προειδοποιήσεις μέσω του 112.

Ανησυχία στην Κέρκυρα: Υπερχείλιση ρεμάτων και πλημμυρισμένοι δρόμοι

Στην Κέρκυρα, οι κάτοικοι της κεντρικής και νότιας περιοχής βιώνουν την έντονη κακοκαιρία, με υπερχείλιση ρεμάτων και σοβαρές πλημμύρες σε περιοχές όπως ο Ποταμός, η Αλεπού και οι Αγιοι Δέκα.

Η πολιτική προστασία και οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις άντλησης υδάτων από πλημμυρισμένα υπόγεια και ισόγεια.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον Ποταμό, όπου τα νερά έχουν καλύψει τους δρόμους και οι κάτοικοι ανησυχούν για περαιτέρω πλημμύρες, καθώς το ύψος του νερού πλησιάζει επικίνδυνα την κοίτη του ποταμού. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, μαζί με φερτά υλικά και σκουπίδια που έχουν φράξει τη γέφυρα της περιοχής, εντείνουν την ανησυχία για νέες καταστροφές. Η κυκλοφορία σε πολλές περιοχές έχει διακοπεί, ενώ η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων προειδοποιεί για δυσκολίες στην κίνηση στους δρόμους.

Προβλήματα σε υποδομές και σχολεία

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές και σε δημόσιες υποδομές. Στην περιοχή του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, η συνεδρίαση ακυρώθηκε λόγω πλημμυρισμένων αιθουσών, ενώ στην περιοχή του Κολυμβητηρίου, ένα τμήμα πλεξιγκλάς αποκολλήθηκε από την οροφή του κτηρίου την ώρα που υπήρχαν πολίτες μέσα, ευτυχώς χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Ποια σχολεία θα μείνουν σήμερα κλειστά

Τα σχολεία στην κεντρική και νότια Κέρκυρα παραμένουν κλειστά, ενώ παρόμοια μέτρα ισχύουν και στην περιοχή του Ξηρόμερου στην Αιτωλοακαρνανία, όπου οι Αρχές προειδοποιούν για την επικινδυνότητα των καιρικών φαινομένων.

Κλειστά θα παραμείνουν, όλα τα σχολεία στον Δήμο Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας, λόγω των μετεωρολογικών προβλέψεων για κύμα κακοκαιρίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου, Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), καθώς και των βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης αποφάσισε την αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) καθώς και των Βρεφονηπιακών Σταθμών που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, για την Πέμπτη.

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα, όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Αιτωλοακαρνανία: Σοβαρά προβλήματα στο Ζευγαράκι Αγρινίου

Στην Αιτωλοακαρνανία, η κακοκαιρία προκαλεί επίσης σοβαρά προβλήματα, με πλημμύρες και κατολισθήσεις στην περιοχή Ζευγαράκι Αγρινίου. Ο όγκος φερτών υλικών από τα κοντινά ρέματα έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Στην περιοχή, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου έχει κινητοποιηθεί για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και την αποκατάσταση της ροής του νερού, προκειμένου να αποφευχθούν νέες ζημιές.

Μέχρι την Παρασκευή θα συνεχιστούν τα φαινόμενα

Η κακοκαιρία Adel αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, με τις δυτικές περιοχές της χώρας να παραμένουν στο επίκεντρο των ισχυρών καταιγίδων. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες ασφαλείας.

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη σε πολλές περιοχές, με τις Αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες για την αποτροπή νέων καταστροφών και την προστασία των πολιτών από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμένουν σε επαγρύπνηση και να ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις.

Προειδοποιήσεις και επαγρύπνηση από τις Αρχές

Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί ότι οι καιρικές συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες και ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω προβλήματα. Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 παραμένει ενεργός για να ενημερώνει τους πολίτες, ενώ η κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων συνεχίζεται σε όλη τη δυτική Ελλάδα.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση για σήμερα Πέμπτη (27/11)

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο νότιο Ιόνιο και το Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό πιθανώς 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 19 με 21 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 21 με 22 και τοπικά στην Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανόν πρόσκαιρες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία καθώς και στη Θράκη.

Ανεμοι: Νότιοι 5 με 6 και στα ανατολικά 7 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό πιθανόν 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα βορειοανατολικά τους 19. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στη νότια Πελοπόννησο είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρεια τη νύχτα θα ενταθούν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση καιρού Παρασκευής 28 Νοεμβρίου

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στα βορειοανατολικά τοπικά τους 17 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 17 βαθμού και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού Σαββάτου 29 Νοεμβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα που στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρά, βαθμιαία από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Πρόγνωση καιρού Κυριακής 30 Νοεμβρίου

Στο ανατολικό Αιγαίο λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με παροδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά και τα νότια μέχρι το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση καιρού Δευτέρας 1η Δεκεμβρίου

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Meteo: Η πρόγνωση για σήμερα Πέμπτη (27/11)

Βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τοπικά ισχυρά φαινόμενα, ιδιαίτερα στα δυτικά. Άνεμοι νοτίων διευθύνσεων 6-8 μποφόρ. Μεταφορά σκόνης από την Αφρική και λασποβροχές.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου έντονες και τοπικά πολύ έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά περιόδους στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, συνοδευόμενα κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις. Επισημαίνεται ότι στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά και δευτερευόντως στην Πελοπόννησο το χαλάζι ενδέχεται να έχει σχετικά μεγάλο μέγεθος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν επίσης βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με παροδικά έντονα φαινόμενα. Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνονται οι πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, θα σημειωθεί έντονη μεταφορά σκόνης από την Αφρική και θα εκδηλωθούν λασποβροχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 17-19, στη Θεσσαλία από 9 έως 17-18 βαθμούς, στην Ήπειρο από 9 έως 16-17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 19-22 βαθμούς, στα Επτάνησα από 14 έως 18-19 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 15 έως 20-23 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις 6-7 μποφόρ και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε βροχές ή καταιγίδες κατά περιόδους. Τα φαινόμενα παροδικά ενδέχεται να είναι τοπικά έντονα και να συνοδευτούν από χαλαζόπτωση. Η άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και ενδεχομένως τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 19-20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές ή καταιγίδες κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς.