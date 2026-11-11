Βίντεο-ντοκουμέντο από τα επεισόδια οπαδών έξω από το Εφετείο - iefimerida.gr

Βίντεο-ντοκουμέντο από τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν έξω από το Εφετείο Αθηνών μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και του Πανιωνίου έρχεται στο φως.

Όπως καταγράφεται στο οπτικοακουστικό υλικό, επικρατεί ένταση και ακούγονται φωνές, ενώ κάποιοι πιο ψύχραιμοι φωνάζουν «πίσω».

Στο βίντεο φαίνονται τουλάχιστον 20 άτομα με μαύρα ρούχα.

Σημειώνεται πως λίγο μετά τις 11:15, έξω από το Εφετείο Αθηνών, οπαδοί της ΑΕΚ και του Πανιωνίου ενεπλάκησαν σε διένεξη σε καφέ, απέναντι από το δικαστικό κτίριο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι οπαδοί του Πανιωνίου αποχώρησαν από το σημείο και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 προσαγωγές οπαδών της ΑΕΚ.

Αφορμή για το επεισόδιο στάθηκε δίκη που διεξαγόταν σήμερα στο Εφετείο για παλαιότερο περιστατικό, με κατηγορούμενους οπαδούς της ΑΕΚ.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές βρέθηκαν αντιμέτωπες έξω από το δικαστήριο.