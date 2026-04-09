Επανέρχονται από σήμερα τα δρομολόγια του Προαστιακού στο τμήμα αεροδρόμιο-Άνω Λιόσια-αεροδρόμιο - iefimerida.gr

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό για τα δρομολόγια του Προαστιακού.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, «σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, από την Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 επανέρχονται κανονικά τα τοπικά δρομολόγια του Προαστιακού που εκτελούνται τις καθημερινές στο τμήμα Αεροδρόμιο – Άνω Λιόσια – Αεροδρόμιο, με αφετηρία και τερματισμό τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Άνω Λιοσίων, σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό».