Ο Κώστας Κεντέρης παρακολούθησε το Ολυμπιακός-Ρεάλ στο «Γ. Καραϊσκάκης» -«Γυμνάζομαι ακόμα», είπε [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Κώστας Κεντέρης παρακολούθησε το Ολυμπιακός-Ρεάλ στο «Γ. Καραϊσκάκης» -«Γυμνάζομαι ακόμα», είπε [βίντεο]

Σπάνια δημόσια εμφάνιση του 51χρονου Κώστα Κεντέρη στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας
Στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» βρέθηκε χθες (26/11) ο Κώστας Κεντέρης προκειμένου να παρακολουθήσει τη μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σε μια από τις λιγοστές δημόσιες εμφανίσεις του ο Kώστας Κεντέρης -ο οποίος κατέκτησε την κορυφή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000- έφτασε στο «Καραϊσκάκης» σχεδόν 2 ώρες πριν τον μεγάλο αγώνα προκειμένου να παρακολουθήσει από τις σουίτες του γηπέδου τον αγώνα του μπασκετικού Ολυμπιακού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα που ξεκινούσε στις 20:30, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Πρωινό».

«Γυμνάζομαι ακόμα...»

Ο πρώην αθλητής στίβου και νυν αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ μίλησε στην κάμερα του ΑΝΤ1 και αποκάλυψε πως μέχρι και σήμερα γυμνάζεται. «Συνεχίζω να γυμνάζομαι και να είμαι αθλητικός, όπως ήμουν, όχι σ' αυτό το επίπεδο βέβαια», είπε ο Κώστας Κεντέρης και υπογράμμισε πως ο ελληνικός αθλητισμός «δεν έχει ταβάνι».

Δείτε το σχετικό βίντεο με την εμφάνιση του Κώστα Κεντέρη:

