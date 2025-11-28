 «Στόχος η επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης τον Σεπτέμβριο του 2026», λέει ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

«Στόχος η επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης τον Σεπτέμβριο του 2026», λέει ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία

Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης
Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης τον Σεπτέμβριο του 2026 προανήγγειλε ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ.

Όπως είπε ο Μανώλης Κωστίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον ΣΚΑΪ, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ξεκάθαρη γραμμή σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Μπάρακ ρωτούσε τι χρειάζεται προκειμένου οι ΗΠΑ να ωθήσουν τις συζητήσεις με την Τουρκία.

Μιλώντας στον Μανώλη Κωστίδη, ο Τομ Μπάρακ δήλωσε σχετικά: «Όταν η Παναγιότητα επισκέφθηκε την Αμερική και τον πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο, έθιξε το ζήτημα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, το οποίο είναι υψίστης σημασίας τόσο για τον πρόεδρο Τραμπ όσο και για τον πρόεδρο Ερντογάν. Θέλαμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε την πρόοδο και να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε ώστε να διευκολύνουμε, να επιταχύνουμε, να στηρίξουμε τις συζητήσεις, με στόχο να οδηγηθούμε σε μια πιθανή επαναλειτουργία της Σχολής τον Σεπτέμβριο του 2026».

Τραμπ: Θα λύσω το θέμα της Χάλκης

Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ρώτησε «Τι είναι η Χάλκη;». Γνωρίζει το θέμα ο αντιπρόεδρος Βανς, είχε αναφέρει ο father Alex Καρλούτσος, ο οποίος ήταν «παρών» στη συνάντηση, προσθέτοντας: «Κύριε πρόεδρε, έχω έρθει στο Οβάλ Γραφείο και έχω θέσει το θέμα στον πρόεδρο Μπους τον πρεσβύτερο, στον πρόεδρο Κλίντον, στον πρόεδρο Μπους τον νεότερο, στον πρόεδρο Ομπάμα και στον πρόεδρο Μπάιντεν, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει επιλυθεί. Αν κάποιος μπορεί να το λύσει, είστε εσείς».

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «όλοι αυτοί δεν μπόρεσαν, όμως εγώ θα το λύσω. Θα ήθελα να μου στείλετε μια επιστολή, για να τη στείλω στον πρόεδρο Ερντογάν».

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Θεολογική Σχολή της Χάλκης Τουρκία Χάλκη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ