Εορτολόγιο: Σε ποιον να πείτε σήμερα, 20 Απριλίου, «Χρόνια πολλά» - iefimerida.gr

Σήμερα Δευτέρα, 20 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Ζακχαίου του Αποστόλου. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής, όλα αρσενικά.

Το εορτολόγιο της 20ης Απριλίου

Ζακχαίος,

Ζάκχος,

Ζάχος.

Άγιος Ζακχαίος ο Απόστολος

Η Ιστορία του Ζακχαίου βρίσκεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο ΙΘ 1-10. Είναι ο γνωστός αρχιτελώνης της Ιεριχούς, που ανέβηκε στη συκομουριά (επειδή δεν τον ευνοούσε το ύψος του) για να δει τον διερχόμενο Ιησού. Ο Κύριος θαύμασε την πίστη του, διέταξε να κατεβεί από το δένδρο και να μεταβούν μαζί στο σπίτι του, αφού συγχώρησε όλα τα αμαρτήματα που είχε διαπράξει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Λέγεται, ότι μετά την Ανάληψη του Κυρίου, ο Ζακχαίος ακολούθησε τον Απόστολο Πέτρο, από τον όποιο και χειροτονήθηκε αργότερα Επίσκοπος Καισαρείας.