Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου - iefimerida.gr

Σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Οσίων Ξανθίππης και Πολυξένης και της Αγίας Ραΐδος της παρθένου.
Σήμερα γιορτάζουν τα ονόματα: Ξανθίππη, Ξανθή, Ξανθούλα, Ξάνθιππος, Πολυξένη, Ξένη, Ξένια, Ραΐς, Ραΐδα, Ίρις, Ίριδα
Σήμερα είναι
- Παγκόσμια Ημέρα Αμφισεξουαλικότητας
- Διεθνής Ημέρα των Νοηματικών Γλωσσών
- Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού
- Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ανατολή ηλίου: 07:14
Δύση ηλίου: 19:20
Σελήνη 1.4 ημερών
Σαν σήμερα, στις 23 Σεπτεμβρίου
- 1529: Αρχίζει η Πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του οθωμανού σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς.
- 1821: Η Τριπολιτσά (Τρίπολη) πέφτει στα χέρια των ελλήνων επαναστατών. 32.000 τούρκοι και εβραίοι πέφτουν νεκροί, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. «Το άλογό μου από τα τείχη έως τα σαράγια δεν επάτησε γη», αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με τον «Γέρο του Μωριά» και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό.
- 1863: Η Ιόνιος Βουλή τάσσεται ομόφωνα υπέρ της ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα.
- 1942: Αρχίζουν πειραματικά στο Άουσβιτς οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια.
- 1974: Νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (ΚΚΕ), με νομοθετικό διάταγμα της κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Ο Α.Ν. 509/1947 καταργείται.
- 1993: Το Σίδνεϊ αναλαμβάνει την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2000 .
- 1999: Εξαφανίζεται πριν φτάσει στον Άρη η διαστημική συσκευή Mars Climate Observer .
- 1999: Αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που θα οδηγήσει στο αποκληθέν «Σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου». Πολλές από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο θα αποδειχτούν «φούσκες», δηλαδή άνευ αντικρίσματος, με εταιρίες χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο.
- 2002: Πρεμιέρα του φυλλομετρητή ιστοσελίδων Mozilla Firefox (Phoenix), έκδοση 0.1.
Γεννήσεις στις 23 Σεπτεμβρίου
- 63 π.Χ.: Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας. Υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Καίσαρα, εγκαθίδρυσε την «Παξ Ρομάνα» και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο τον ρωμαϊκό κόσμο. (Θαν. 19/8/14)
- 1926: Τζον Κολτρέιν, Αμερικανός σαξοφωνίστας, από τις κορυφαίες προσωπικότητες της τζαζ. («A Love Supreme») (Θαν. 17/7/1967)
- 1949: Μπρους Σπρίνγκστιν, Αμερικανός ρόκερ.
- 1949: Κώστας Τουρνάς, Έλληνας τραγουδοποιός
Θάνατοι στις 23 Σεπτεμβρίου
- 1939: Σίγκμουντ Φρόιντ, Γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. (Γεν. 6/5/1856)
- 1973: Πάμπλο Νερούδα, Χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1971, δημιουργός του «Κάντο Χενεράλ», που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη. (Γεν. 12/7/1904)
- 2004: Διδώ Σωτηρίου, Ελληνίδα συγγραφέας. («Ματωμένα Χώματα») (Γεν. 18/2/1909)
