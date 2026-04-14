Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 14 Απριλίου - iefimerida.gr

Σήμερα, Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την 3η της Διακαινησίμου.

Επίσης, η ορθόδοξη εκκλησία τιμά και τους Αγίους, Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη, τους Νεοφανείς Μάρτυρες που συνδέονται με τη Λέσβο και αποτελούν σύμβολα πίστης και θυσίας.

Σήμερα γιορτάζουν τα ονόματα:

Αρίσταρχος

Θωμαΐς, Θωμαΐδα, Θωμαή

Σάββας, Σάβας, Σαββούλης, Σαββούλα, Σαβούλα, Σαβούλη

Λαμπροτρίτη

Ραφαέλα, Ραφαέλλα, Ραφαήλα, Ραφαηλία, Ραφαήλ, Ραφαήλος, Ραφαέλος

Νικόλαος, Νικόλας, Νίκος, Νικολός, Νικολής, Νικολάκης, Νικολέττα, Νικολούδα, Νικολίτσα, Νικολίνα, Νικολέτα, Νικόλ

Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνα, Ειρήνγκω, Ρένια

Σήμερα είναι

Παγκόσμια Ημέρα για τη νόσο Τσάγκας

Σαν σήμερα, στις 14 Απριλίου

: Ο πρώτος Έλληνας που πατάει το πόδι του στην Αμερική είναι κάποιος Θεόδωρος, που αποβιβάζεται στην περιοχή της Φλώριδας. Προς τιμήν του, έχει ανεγερθεί άγαλμα στην πόλη Κλίαργουοτερ της Φλώριδας. 1821 : Μάχη στο Λεβίδι. Οι Έλληνες επαναστάτες κατατροπώνουν τους Τούρκους. Η ηρωική αντίσταση του Αναγνώστη Στριφτόμπολα και των παλικαριών του, οι οποίοι είναι οχυρωμένοι μέσα στα σπίτια, δίνει το χρόνο να φτάσουν ενισχύσεις υπό τους Δημήτριο Πλαπούτα και Σταύρο Δημητρακόπουλο, ώστε να λυθεί η πολιορκία.

: Ιδρύεται με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που θα λάβει την ονομασία Οθώνειον Πανεπιστήμιον. 1849 : Η Ουγγαρία ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Αυστριακή Αυτοκρατορία.

: Στο παρθενικό του ταξίδι το υπερωκεάνειο Τιτανικός συγκρούεται με παγόβουνο στον Βόρειο Ατλαντικό, παρασύροντας στον θάνατο 1.500 επιβάτες τις πρώτες ώρες της επόμενης μέρας. 1941 : Ιδρύεται στη Λευκωσία από προοδευτικούς αστούς πολιτικούς και κομμουνιστές το Ανορθωτικό Κόμμα του Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ).

: Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο Αλέξανδρος Παναγούλης, σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών, επειδή έβαλε φωτιά στο στρώμα του και εισέπνευσε καπνούς. 1986 : Εκατό αμερικανικά βομβαρδιστικά σφυροκοπούν από αέρος, για περισσότερο από μία ώρα, περιοχές της Λιβύης. Όπως ανακοινώνουν οι ΗΠΑ, πρόκειται για αντίποινα στην τακτική της κυβέρνησης Καντάφι να χρηματοδοτεί και να υποθάλπει μουσουλμανικές τρομοκρατικές οργανώσεις, που δρουν σε διάφορα μέρη του κόσμου.

: Ολοκληρώνεται, ως προς το σκέλος της χαρτογράφησης, το Πρόγραμμα για το Ανθρώπινο Γονιδίωμα. Με ακρίβεια 99,99%, έχει αποκρυπτογραφηθεί το 99% του ανθρώπινου γονιδιώματος. 2016: Ξεπέρασαν τα 26 εκατομμύρια ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε την Ελλάδα το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,6% σε σχέση με το 2014. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα έσοδα έφτασαν τα 14,1 δισ. ευρώ (+5,5% σε σύγκριση με το 2014).

Γεννήσεις στις 14 Απριλίου

: – Φίλιππος Γ΄, βασιλιάς της Ισπανίας. 1936 : Φρανκ Σέρπικο, θρυλικός νεοϋορκέζος αστυνομικός, ο πρώτος που κατέθεσε κατά της αστυνομικής διαφθοράς. Η ιστορία του έγινε ταινία από τον Σίντνεϊ Λιούμετ, σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη, με τον Αλ Πατσίνο στο ρόλο του Σέρπικο.

: Βαλέρι Μπρούμελ, Ρώσος αθλητής του άλματος εις ύψος, που κατέρριψε 6 φορές το παγκόσμιο ρεκόρ και κατέκτησε ένα χρυσό κι ένα αργυρό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. (Θαν. 26/1/2003) 1945 : Ρίτσι Μπλάκμορ, Άγγλος κιθαρίστας των Deep Purple.

: Κώστας Νεμπεγλέρας, Ελληνας ποδοσφαιριστής. 1981: Ραούλ Μπράβο, Ισπανός ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι στις 14 Απριλίου