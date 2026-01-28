Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου - iefimerida.gr

Σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσίου Παλλάδιου, Αγίας Χάριτος.
Σήμερα γιορτάζουν τα ονόματα: Παλλάδιος, Παλάδιος, Παλλάδης, Παλάδης, Χάρις.
Σαν σήμερα, στις 28 Ιανουαρίου
- 1896: Η πρώτη κλήση για παραβίαση του ορίου ταχύτητας στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Γουόλτερ Άρνολντ τιμωρείται με πρόστιμο ενός σελινίου, επειδή συνελήφθη να τρέχει με το αυτοκίνητό του με ταχύτητα 12 χλμ/ώρα κι ενώ το όριο ταχύτητας ήταν 3 χλμ/ώρα.
- 1961: Έρχεται στο φως το ανάκτορο της Βεργίνας από τις ανασκαφές που διενήργησε το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης υπό τον Μανώλη Ανδρόνικο.
- 1967: Ο διεθνούς φήμης κεφαλλονίτης γλύπτης Γεράσιμος Σκλάβος βρίσκει τραγικό θάνατο στο εργαστήριό του στο Παρίσι, όταν τον καταπλακώνει ένα γλυπτό του.
- 1986: Το διαστημικό λεωφορείο Τσάλεντζερ χάνεται 73 δευτερόλεπτα μετά από την εκτόξευση.
- 1996: Κρίση των Ιμίων: Το περιπολικό του Πολεμικού Ναυτικού «Αντωνίου» κατεβάζει την τουρκική σημαία που ύψωσαν την προηγούμενη μέρα Τούρκοι δημοσιογράφοι και υψώνει την ελληνική. Το βράδυ Έλληνες βατραχάνθρωποι αποβιβάζονται στη Μεγάλη Ίμια, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τα παραπλέοντα εκεί τουρκικά πολεμικά. Η πολιτική εντολή προς τους Έλληνες στρατιωτικούς είναι να αποφευχθεί κάθε κλιμάκωση της έντασης.
- 2000: Παρουσία της πολιτικής, πολιτειακής, και θρησκευτικής ηγεσίας της Ελλάδας, πραγματοποιείται η τελετή των εγκαινίων του Μετρό της Αθήνας, στο σταθμό Συντάγματος.
- 2008: Την Αθήνα επισκέπτεται ο Μπιλ Γκέιτς. Ο ιδρυτής της Microsoft έχει συναντήσεις με τον Κώστα Καραμανλή και τον Γιώργο Παπανδρέου, εγκαινιάζει το Κέντρο Καινοτομίας της εταιρείας του και κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Μέγαρο Μουσικής, προβλέπει: «Το πληκτρολόγιο και το ποντίκι θα είναι σύντομα είδη προς εξαφάνιση, καθώς αντικαθιστώνται από πιο φυσικές μορφές επικοινωνίας, όπως η φωνή και η αφή».
Γεννήσεις στις 28 Ιανουαρίου
- 1906: Μάρκος Βαφειάδης, Έλληνας πολιτικός
- 1912: Τζάκσον Πόλοκ, Αμερικανός ζωγράφος, εισηγητής του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. (Θαν. 11/8/1956)
- 1944: Τζον Τάβενερ, Άγγλος συνθέτης, με σημαντικές επιρροές στο έργο του από τη βυζαντινή μουσική.
(Θαν. 12/11/2013)
- 1945: Ρόμπερτ Γουάιατ, Βρετανός ρόκερ.
- 1948: Μηνάς Χατζησάββας, Έλληνας ηθοποιός
- 1955: Νικολά Σαρκοζί, Γάλλος πολιτικός
Θάνατοι στις 28 Ιανουαρίου
- 814: Καρλομάγνος, αυτοκράτορας των Φράγκων, ένας από τους οραματιστές της Ενωμένης Ευρώπης. (Γεν. 2/4/742)
- 1621: Πάπας Παύλος Ε΄
- 1725: Μέγας Πέτρος, τσάρος της Ρωσίας (1682-1725). (Γεν. 30/5/1672)
- 2003: Ταϋγέτη Μπασούρη, Ελληνίδα ηθοποιός, που έγινε γνωστή με το μικρό της όνομα. (Γεν. 1917)
- 2008: Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος
