Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου - iefimerida.gr

 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Πρωτομάρτυρος Θέκλης, Οσίου Κόπριος, Ανάμνηση θαύματος της Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας, Αγίας Πέρσης.

Σήμερα γιορτάζουν τα ονόματα: Θέκλα, Κόπρος, Κόπρις, Μυρσίνη, Μυρτώ, Μυρτιά, Μυρτιδιώτισσα, Μύρτα, Μυρσώ, Αμέρισσα, Μέρσα, Αμερισούδα, Αμερσούδα, Αμέρσσα, Αμέρσα, Πέρσης, Περσεφόνη, Πέρσα, Πέρση.

Σήμερα είναι

  • Ημέρα Ενημέρωσης για την Οικογενή Υπερχοληστερολαιμία
  • Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος στα Σχολεία

Σαν σήμερα, στις 24 Σεπτεμβρίου

  • 622: Ολοκληρώνεται η Εγίρα, δηλαδή η μετοικεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκκα στη Μεδίνα, με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συντοπίτες του, κατά το «ουδείς προφήτης στον τόπο του». Αυτή η χρονιά αποτελεί το έτος 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου.
  • 1828: Ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα Ταχυδρομική Υπηρεσία, με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο.
  • 1834: Αρχίζει στο Ναύπλιο η «Δίκη των Δικαστών» Γεώργιου Τερτσέτη και Αναστάσιου Πολυζωίδη, που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Θα αθωωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο.
  • 1869: «Μαύρη Παρασκευή» στις ΗΠΑ, μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του αμερικανικού χρηματιστηρίου. O Τζέι Γκουλντ και ο Τζέιμς Φισκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού, η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικός στη Wall Street, με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού.
  • 1948: Ο γιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Honda. Αρχικώς κατασκευάζει μοτοσικλέτες, στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα.
  • 1957: Εγκαινιάζεται στη Βαρκελόνη το στάδιο Καμπ Νου, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ευρώπης.
  • 1995: Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι μονογράφουν συμφωνία για τη διεύρυνση της παλαιστινιακής αυτοδιοίκησης στη Δυτική Όχθη.

Γεννήσεις στις 24 Σεπτεμβρίου

  • 1882: Καρλ Ραπ, γερμανός μηχανικός, ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας BMW. (Θαν. 26/5/1962)
  • 1924: Βούλα Ζουμπουλάκη, ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 7/9/2015)
  • 1937: Τάκης Λουκανίδης, ποδοσφαιριστής της Δόξας Δράμας και του Παναθηναϊκού, για πολλούς ο πληρέστερος έλληνας ποδοσφαιριστής. (Θαν. 11/1/2018)
  • 1952: Νίκος Σεργιανόπουλος, Έλληνας ηθοποιός (Θαν. 4/6/2008)

Θάνατοι στις 24 Σεπτεμβρίου

  • 1845: Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και «Φιλικός». (Γεν. 1784)
  • 1920: Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, ρώσος κοσμηματοπώλης, γνωστός και τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά. (Γεν. 18/5/1846)
  • 2004: Φρανσουάζ Σαγκάν, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φρανσουάζ Κουαρέζ, γαλλίδα συγγραφέας. («Καλημέρα θλίψη») (Γεν. 21/6/1935)
