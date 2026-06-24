Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου - iefimerida.gr

Σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται Το Γενέθλιον του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, καθώς και η μνήμη Σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ των γεννητόρων αυτού, Οσίου Ερρίκου της Ωξέρ.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Ερρίκος και Έρικ*.

Σήμερα είναι

Διεθνής Ημέρα Γυναικών στη Διπλωματία

Σαν σήμερα, 24 Ιουνίου

1765: Οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Καισαρεία, επειδή αρνήθηκε να γίνει Μουσουλμάνος.

Οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Καισαρεία, επειδή αρνήθηκε να γίνει Μουσουλμάνος. 1812: Οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία.

Οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. 1821: Ιδρύεται με απόφαση των προκρίτων της Ύδρας η πρώτη Αστυνομία στην Ελλάδα.

Ιδρύεται με απόφαση των προκρίτων της Ύδρας η πρώτη Αστυνομία στην Ελλάδα. 1859: Διεξάγεται η Μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της βόρειας Ιταλίας. Αυτόπτης μάρτυς της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων.

Διεξάγεται η Μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της βόρειας Ιταλίας. Αυτόπτης μάρτυς της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων. 1945: Βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη «Γέφυρα του ποταμού Κβάι» στα σύνορα Βιρμανίας – Ταϊλάνδης. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων αιχμαλώτων, για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο θα δραματοποιηθεί κινηματογραφικά από τον σκηνοθέτη Ντέβιντ Λιν στην ομώνυμη ταινία, με πρωταγωνιστές τους σερ Άλεκ Γκίνες και Γουίλιαμ Χόλντεν.

Βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη «Γέφυρα του ποταμού Κβάι» στα σύνορα Βιρμανίας – Ταϊλάνδης. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων αιχμαλώτων, για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο θα δραματοποιηθεί κινηματογραφικά από τον σκηνοθέτη Ντέβιντ Λιν στην ομώνυμη ταινία, με πρωταγωνιστές τους σερ Άλεκ Γκίνες και Γουίλιαμ Χόλντεν. 2008: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού τον Αύγουστο του 1996 στη νεκρή ζώνη, κοντά στην κατεχόμενη Αμμόχωστο. Το Δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χήρα του Ισαάκ και 35.000 στον πατέρα του Σολωμού. Επίσης, η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισαάκ και στον αδελφό του Σολωμού, ενώ θα πληρώσει 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού τον Αύγουστο του 1996 στη νεκρή ζώνη, κοντά στην κατεχόμενη Αμμόχωστο. Το Δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χήρα του Ισαάκ και 35.000 στον πατέρα του Σολωμού. Επίσης, η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισαάκ και στον αδελφό του Σολωμού, ενώ θα πληρώσει 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. 2010: Ελλάδα, τοπική ώρα 20:10, έκρηξη ταχυδρομικής βόμβας στο υπουργικό γραφείο του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο Μέγαρο Κατεχάκη είχε θύμα τον εξ απορρήτων αξιωματικό υπασπιστή του 52χρονο Γ. Βασιλάκη.

Ελλάδα, τοπική ώρα 20:10, έκρηξη ταχυδρομικής βόμβας στο υπουργικό γραφείο του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο Μέγαρο Κατεχάκη είχε θύμα τον εξ απορρήτων αξιωματικό υπασπιστή του 52χρονο Γ. Βασιλάκη. 2016: Ανακοίνωση της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το Brexit κέρδισε με διαφορά περίπου 1,3 εκατομμυρίων ψήφων σε δημοψήφισμα, προκαλώντας πτώση στα χρηματιστήρια.

Γεννήσεις στις 24 Ιουνίου

1911: Ερνέστο Σάμπατο, Αργεντινός συγγραφέας. (Θαν. 30/4/2011)

Ερνέστο Σάμπατο, Αργεντινός συγγραφέας. (Θαν. 30/4/2011) 1932: Ντέιβιντ ΜακΤάγκαρτ, Καναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace. (Θαν. 23/3/2001)

Ντέιβιντ ΜακΤάγκαρτ, Καναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace. (Θαν. 23/3/2001) 1977: Δήμος Ντικούδης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

Δήμος Ντικούδης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής 1978: Παντελής Καφές, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Παντελής Καφές, Έλληνας ποδοσφαιριστής 1987: Λιονέλ Μέσι, Αργεντινός ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι στις 24 Ιουνίου