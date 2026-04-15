Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου - iefimerida.gr

Σήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Θεοχάρους και Αποστόλου των αυτάδελφων, Αγ. Λεωνίδη Ιερομάρτυρος, Άγ. Κρήσκη του Μάρτυρα.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Λεωνίδας,

Λεωνίδης,

Λεώ,

Λεωνιδία

Κρήσκης*

Θεοχάρης,

Θεοχαρούλα,

Χαρούλα*.

Σαν σήμερα, στις 15 Απριλίου

: Ο Μεχμέτ Ρεσίτ Κιουταχή πολιορκεί το Μεσολόγγι, το οποίο θα πέσει ένα χρόνο αργότερα με την ηρωική έξοδο. 1850 : Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός των ελληνικών λιμανιών από τους Άγγλους, εξαιτίας της υπόθεσης Πατσίφικο (Παρκερικά).

: Ο Αβραάμ Λίνκολν πεθαίνει αφού πυροβολήθηκε το προηγούμενο βράδυ από τον ηθοποιό Τζον Γουίλκς Μπουθ. 1912 : Το βρετανικό υπερωκεάνιο «Τιτανικός» που είχε σαλπάρει την προηγούμενη μέρα, βυθίζεταιστις 2:20 το πρωί, δύο ώρες και σαράντα λεπτά μετά την πρόσκρουση σε παγόβουνο στο Βόρειο Ατλαντικό. Από τους 2.340 επιβαίνοντες, χάνονται στα παγωμένα νερά οι 1.595.

: Οι αναρχικοί Νίκολα Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτι κατηγορούνται ότι σκότωσαν δύο υπαλλήλους, κατά τη διάρκεια ληστείας ενός καταστήματος υποδημάτων στη Μασαχουσέτη. Θα εκτελεσθούν 7 χρόνια αργότερα και θα περάσουν στη σφαίρα του μύθου. 1955 : Ο Αμερικανός πλασιέ Ρέι Κροτς ανοίγει το πρώτο του εστιατόριο McDonald’s, στο Ντε Πλέινς του Ιλινόι.

: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν τη Λιβύη, σε αντίποινα για την έκρηξη στη ντίσκο Λαμπέλ του Βερολίνου, όπου ανάμεσα στα θύματα υπήρχε κι ένας αμερικανός πολίτης, αλλά και για την τακτική της κυβέρνησης Καντάφι να χρηματοδοτεί και να υποθάλπει μουσουλμανικές τρομοκρατικές οργανώσεις, που δρουν σε διάφορα μέρη του κόσμου. Από τους βομβαρδισμούς σε Τρίπολη και Βεγγάζη σκοτώνονται 60 άνθρωποι. Οι Αμερικανοί χάνουν ένα μαχητικό αεροσκάφος F-111 με το διμελές πλήρωμά του. 2019: Μεγάλη πυρκαγιά καταστρέφει την οροφή της Παναγίας των Παρισίων καθώς και την κορυφή του ενός οβελού της.

Γεννήσεις στις 15 Απριλίου

: Λεονάρντο Ντα Βίντσι, ιταλός ζωγράφος, γλύπτης, επιστήμονας, εφευρέτης, οραματιστής, η προσωποποίηση δηλαδή του αναγεννησιακού ανθρώπου. Περιέγραψετο αλεξίπτωτο (1480), παρατήρησε τα τριχοειδή φαινόμενα (1490), σχεδίασε ιπτάμενες μηχανές (1494), ρουλεμάν (1496), το πρώτο όπλο (1500) και το πρώτο ελικόπτερο (1500). Μελέτησε την ανατομία των ανθρώπων και των ζώων, την οποία και αποτύπωσε σε λεπτομερή σχέδια- έκανε ακόμη σημαντικές παρατηρήσεις στους τομείς της γεωλογίας (γήινος φλοιός), της παλαιοντολογίας (απολιθώματα) και της βοτανικής. (Θαν. 2/5/1519) 1489 : Κοτσά Μιμάρ Σινάν Αγά, γνωστότερος ως Σινάν, ελληνικής καταγωγής αρχιτέκτονας, ο κορυφαίος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. (Θαν. 17/7/1588)

Θάνατοι στις 15 Απριλίου