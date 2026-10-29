Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου - iefimerida.gr

Το εορτολόγιο σήμερα, Πέμπτη (29/10), περιλαμβάνει τη μνήμη της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας, του Οσίου Αβραμίου και της Αγίας Μελιτινής, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Παράλληλα, σήμερα 29/10 έχει καθιερωθεί και η Παγκόσμια Ημέρα Εγκεφαλικού Επεισοδίου και η Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα ακόλουθα ονόματα και οι παραλλαγές τους, σε αλφαβητική σειρά:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αβραάμ, Αβράμης, Αβραμία

Αναστασία, Αναστασούλα, Νατάσα, Νανά, Τασία, Τασούλα, Σία

Μελίνα, Μελίτα, Μελίτη, Μελιτίνα, Μελιτινή, Μελιτίνος



Ορισμένα από τα παραπάνω ονόματα γιορτάζουν και σε άλλες ημερομηνίες, ανάλογα με τον Άγιο ή την Αγία με την οποία συνδέονται και την οικογενειακή παράδοση.

Γεγονότα:

1863:

Ιδρύεται ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός από τον ελβετό Ερρίκο Ντινάν.

1912: Βουλγαρικά στρατεύματα παρελαύνουν στην Καμάρα

Το ελληνικό στρατηγείο απαγορεύει στην υπό το στρατηγό Θεοδώροφ βουλγαρική μεραρχία του Ρίλου να εισέλθει στη Θεσσαλονίκη. Επιτρέπει, όμως, για λόγους αβροφροσύνης, την είσοδο δύο ταγμάτων, επικεφαλής των οποίων είναι οι βούλγαροι πρίγκιπες Κύριλλος και Βόρις.

1922: Ο Μπενίτο Μουσολίνι στη Ρώμη

Ο βασιλιάς της Ιταλίας Βίκτωρ Εμμανουήλ Γ’ αναθέτει την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης στο Μουσολίνι, μία μέρα μετά τη Μεγάλη Πορεία του τελευταίου προς τη Ρώμη.

1923: Περίπου ένα χρόνο μετά τη μικρασιατική καταστροφή, ο Κεμάλ Ατατούρκ ανακηρύσσει την Τουρκική Δημοκρατία.

1929: Συγκεντρωμένο πλήθος στη Wall Street

«Μαύρη Τρίτη» στο αμερικανικό χρηματιστήριο ή όπως αλλιώς θα μείνει στην ιστορία «Το Μεγάλο Κραχ». Εκατομμύρια τίτλοι μετοχών γίνονται απλά χαρτιά, χάνοντας την αξία τους.

1959: Εφημερίδα “Μακεδονία”, 30/10/1959

Αεροσκάφος τύπου Douglas DC-3 της Ολυμπιακής Αεροπορίας, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, συντρίβεται πέντε λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Οι 18 επιβαίνοντες ανασύρονται νεκροί.