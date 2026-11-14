Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Νοεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, αυτά ταονόματα έχουν την τιμητική τους, καθώς η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη δύο σημαντικών Αγίων.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα παρακάτω ονόματα:

Γρηγόρης, Γρηγόριος

Γόλης, Γρηγορία

Φίλιππος, Φίλιππας

Φιλιππής, Φιλιππάκης

Φιλίτσα

Τα ονόματα Γρηγόριος, Γρηγόρης και Γρηγορία γιορτάζουν και σε άλλες ημερομηνίες

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία



Στις 14 Νοεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Φιλίππου του Αποστόλου, ενός από τους δώδεκα μαθητές του Ιησού Χριστού.

Παράλληλα, τιμάται η μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, ο οποίος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ορθόδοξης θεολογίας.