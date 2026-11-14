Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Νοεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, αυτά ταονόματα έχουν την τιμητική τους, καθώς η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη δύο σημαντικών Αγίων.
Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα παρακάτω ονόματα:
- Γρηγόρης, Γρηγόριος
- Γόλης, Γρηγορία
- Φίλιππος, Φίλιππας
- Φιλιππής, Φιλιππάκης
- Φιλίτσα
Τα ονόματα Γρηγόριος, Γρηγόρης και Γρηγορία γιορτάζουν και σε άλλες ημερομηνίες
Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία
Στις 14 Νοεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Φιλίππου του Αποστόλου, ενός από τους δώδεκα μαθητές του Ιησού Χριστού.
Παράλληλα, τιμάται η μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, ο οποίος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ορθόδοξης θεολογίας.
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