Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 13 Νοεμβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν ο Χρυσόστομος, ο Χρυσοστόμης, η Χρυσοστομία, ο Δαμασκηνός και η Δαμασκηνή.



Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, ενός από τους σημαντικότερους εκκλησιαστικούς συγγραφείς και ρήτορες του 4ου και 5ου αιώνα.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

