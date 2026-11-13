 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 13 Νοεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 13 Νοεμβρίου

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Φωτογραφία: Shutterstock
Φωτογραφία: Shutterstock

Σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν ο Χρυσόστομος, ο Χρυσοστόμης, η Χρυσοστομία, ο Δαμασκηνός και η Δαμασκηνή.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, ενός από τους σημαντικότερους εκκλησιαστικούς συγγραφείς και ρήτορες του 4ου και 5ου αιώνα.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

  • Δαμασκηνός
  • Δαμασκηνή
  • Χρυσόστομος
  • Χρυσοστόμης
  • Χρυσοστόμη
  • Χρυσοστομία
  • Χρυσοστομίτσα
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