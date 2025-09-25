Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου - iefimerida.gr

Σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Οσίων Ευφροσύνης και Παφνουτίου.
Σήμερα γιορτάζουν τα ονόματα: Ευφροσύνη, Φροσύνη, Φρόσω, Ευφροσύνα, Φροσούλα, Φροσού, Έφη.
Σήμερα είναι
- Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας
- Παγκόσμια Ημέρα Φαρμακοποιών
Σαν σήμερα, στις 25 Σεπτεμβρίου
- 1818: Πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος, στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τούδε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων.
- 1833: Με διάταγμα της Αντιβασιλείας αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών, που έχουν λιγότερους από έξι μοναχούς.
- 1915: Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών.
- 1926: Ο Χένρι Φορντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το οκτάωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση.
- 1932: Ελληνικές βουλευτικές εκλογές: Κανένα κόμμα δεν κερδίζει την αυτοδυναμία. Πρώτο αναδεικνύεται το Λαϊκό Κόμμα του Παναγή Τσαλδάρη με ποσοστό 33,80%. Το Κόμμα Φιλελευθέρων του Ελευθερίου Βενιζέλου έλαβε 33,42%. Και τα δύο κόμματα κερδίζουν από 84 έδρες
- 1976: Το συγκρότημα των U2 αποκτά «σάρκα και οστά» στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο.
- 2005: Η Εθνική ομάδα της Ελλάδος στο μπάσκετ κατακτά το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα για δεύτερη φορά στην ιστορία της κερδίζοντας στον τελικό στο Βελιγράδι τη Γερμανία.
- 2005: Ο Ισπανός πιλότος της Φόρμουλα 1 Φερνάντο Αλόνσο, γίνεται ο νεαρότερος πρωταθλητής στην ιστορία του θεσμού, σε ηλικία 24 ετών, ενός μήνα και 26 ημερών με τη Renault σπάζοντας το σερί τίτλων του Μίχαελ Σουμάχερ και του Έμερσον Φιτιπάλντι.
Γεννήσεις στις 25 Σεπτεμβρίου
- 1897: Γουίλιαμ Φόκνερ, Αμερικανός συγγραφέας, που βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1949. («Η βουή και το Πάθος») (Θαν. 6/7/1962)
- 1949: Πέδρο Αλμοδόβαρ, Ισπανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου.
- 1952: Κρίστοφερ Ριβ, Αμερικανός ηθοποιός. («Σούπερμαν») (Θαν. 10/10/2004)
- 1965: Σκότι Πίπεν, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής
- 1968: Γουίλ Σμιθ, Αμερικανός ηθοποιός και ράπερ (DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince)
- 1969: Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, Ουαλή ηθοποιός
- 1971: Νίκος Ψαρράς, Έλληνας ηθοποιός
- 1976: Ζε Ελίας, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής
- 1984: ΛΕΞ, Έλληνας ράπερ
Θάνατοι στις 25 Σεπτεμβρίου
- 1849: Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. (Γεν. 1782)
- 1970: Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Γερμανός συγγραφέας. («Ουδέν νεώτερον από το δυτικόν μέτωπον») (Γεν. 22/6/1898)
- 2003: Φράνκο Μοντιλιάνι, διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ το 1985. (Γεν. 18/6/1918)
- 2017: Σοφία Ολυμπίου, Ελληνίδα ηθοποιός (Γεν. 23/3/1935)
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο