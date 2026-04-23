Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 23 Απριλίου - iefimerida.gr

Σήμερα, Πέμπτη 23 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος, Μαρτύρων Ανατολίου και Πρωτολέοντος του στρατηλάτου, Μαρτύρων Δονάτου και Θερινού.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Γεώργιος, Γεωργής,

Γιώργος, Γιώργης,

Γιορίκας, Γεωργία,

Γιωργία, Γεωργούλα,

Γωγώ, Τζωρτζίνα,

Γεωργιάννα.

Σαν σήμερα, στις 23 Απριλίου

1821 : Η Μάχη της Αλαμάνας. Οι ελληνικές επαναστατικές δυνάμεις υπό τους Δυοβουνιώτη, Πανουργιά και Διάκο αντιμετωπίζουν στη γέφυρα της Αλαμάνας (περιοχή Θερμοπυλών) τις υπέρτερες οθωμανικές ορδές του Ομέρ Βρυώνη και του Κιοσέ Μεχμέτ και ηττώνται.

1882 : Αρχίζουν οι εργασίες διάνοιξης του Ισθμού της Κορίνθου.

: Αρχίζουν οι εργασίες διάνοιξης του Ισθμού της Κορίνθου. 1935 : Αρχίζει η δίκη των εμπλεκομένων στο βενιζελικό κίνημα της 1ης Μαρτίου. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Νικόλαος Πλάστήρας καταδικάζονται ερήμην σε θάνατο. Οι αντιβενιζελικοί παίρνουν το αίμα τους πίσω, εκδικούμενοι τους υπευθύνους της Δίκης των 6.

1941 : Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: η ελληνική κυβέρνηση και ο βασιλιάς Γεώργιος Β΄ της Ελλάδας εγκαταλείπουν την Αθήνα πριν την εισβολή της Βέρμαχτ.

: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: η ελληνική κυβέρνηση και ο βασιλιάς Γεώργιος Β΄ της Ελλάδας εγκαταλείπουν την Αθήνα πριν την εισβολή της Βέρμαχτ. 1944 : Γερμανική Κατοχή: Οι Γερμανοί κατακτητές εισβάλουν στους Πύργους Κοζάνης (τότε Κατράνιτσα) και πυρπολούν το χωριό. Πολλοί χωριανοί κάηκαν ζωντανοί, άλλοι σκοτώθηκαν εν ψυχρώ, βιάστηκαν κοπέλες και το χωριό κάηκε ολοσχερώς. Τα θύματα του ολοκαυτώματος των Πύργων, ανέρχονται σε 368 (κυρίως γυναικόπαιδα). Αυτό ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο ολοκαύτωμα από τους Γερμανούς μετά από αυτό των Καλαβρύτων.

1960 : Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής θεμελιώνει το φράγμα του Νέστου.

: Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής θεμελιώνει το φράγμα του Νέστου. 1999 : Το κτίριο της σερβικής τηλεόρασης στο Βελιγράδι βομβαρδίζεται από αεροπλάνα του ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Κοσσυφοπέδιο, με αποτέλεσμα 16 άτομα να σκοτωθούν και πολλά να τραυματιστούν. Στην Ελλάδα, οι εφημερίδες της επόμενης ημέρας κυκλοφορούν με μαύρη κορδέλα σε ένδειξη πένθους, ενώ το ΝΑΤΟ, το οποίο εορτάζει τα 50χρονά του σε πανηγυρική σύνοδο στις Βρυξέλλες, υπογράφοντας Διακήρυξη για το νέο του ρόλο, χαρακτηρίζει το κτίριο στο Βελιγράδι «νόμιμο στόχο».

2005 : Στο YouTube δημοσιεύεται, από τον συνιδρυτή Τζόεντ Κέριμ, το πρώτο βίντεο, με τίτλο "Me at the zoo".[1]

: Στο YouTube δημοσιεύεται, από τον συνιδρυτή Τζόεντ Κέριμ, το πρώτο βίντεο, με τίτλο “Me at the zoo”.[1] 2010: Η Ελλάδα ζητά την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ανακοινώνει ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου από το Καστελόριζο. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Γεννήσεις στις 23 Απριλίου

1889 : Βασίλης Ρώτας, Έλληνας λογοτέχνης, που μετέφρασε στα ελληνικά όλα τα έργα του Γουίλιαμ Σέξπιρ. (Θαν. 30/5/1977)

1905 : Κώστας Περρίκος, Έλληνας αξιωματικός της Αεροπορίας και αντιστασιακός κατά τη διάρκεια της Κατοχής. (Θαν. 4/2/1943)

: Κώστας Περρίκος, Έλληνας αξιωματικός της Αεροπορίας και αντιστασιακός κατά τη διάρκεια της Κατοχής. (Θαν. 4/2/1943) 1916 : Γιάννης Μόραλης, Έλληνας εικαστικός, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ζωγράφους της λεγόμενης γενιάς του ’30, με πλήθος διακρίσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. (Θαν. 20/12/2009)

1928 : Σίρλεϊ Τεμπλ, Αμερικανίδα ηθοποιός.

: Σίρλεϊ Τεμπλ, Αμερικανίδα ηθοποιός. 1954: Μάικλ Μουρ, Αμερικανός κινηματογραφιστής και ακτιβιστής.

Θάνατοι στις 23 Απριλίου