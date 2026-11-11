 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 11 Νοεμβρίου - iefimerida.gr
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Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 11 Νοεμβρίου

Φωτογραφία: Shutterstock
Φωτογραφία: Shutterstock
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Σήμερα, 11 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Βίκτωρα και του Μηνά.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Μηνάς
  • Βικέντιος, Βικέντης, Βικεντία
  • Βικτωρία, Βικτορία, Βιτωρία, Βίκτωρ, Βίκτωρας, Βίκτορας
  • Δράκων, Δράκοντας, Δράκος, Δρακούλης, Δρακούλα

Σαν σήμερα

  • 1912: Η Συνέλευση της Σάμου με πρόεδρο τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσσει την ένωση με την Ελλάδα.
  • 1918: Οι δυνάμεις της Αντάντ και η Γερμανία υπογράφουν ανακωχή. Λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
  • 1940: Το πρώτο τζιπ βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής.
  • 1942: Η τουρκική Βουλή ψηφίζει νόμο που επιβάλλει έκτακτη εισφορά στην κινητή και ακίνητη περιουσία (Varlik vergisi). Ο νόμος αυτός, όργανο φυλετικού διωγμού, στρέφεται κυρίως εναντίον των Ελλήνων, των Εβραίων και των Αρμενίων.
  • 1950: Σμήνος ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών αναχωρεί για την Κορέα προκειμένου να λάβει μέρος στις εκεί επιχειρήσεις, υπό τις δυνάμεις του ΟΗΕ (Πόλεμος της Κορέας)
  • 2002: Το Σχέδιο Ανάν για την επίλυση του Κυπριακού, που συνέταξε ο γ.γ. του ΟΗΕ Κόφι Ανάν, παραδίδεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην τουρκοκυπριακή πλευρά και στις εγγυήτριες δυνάμεις Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία. Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και ο Κύπριος Πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης δηλώνουν ότι «το σχέδιο είναι διαπραγματεύσιμο».

Γεννήσεις

  • 1885: Τζορτζ Πάτον, Αμερικανός στρατηγός που διακρίθηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1912 -νεαρός υπολοχαγός τότε- αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με την ομάδα των ΗΠΑ στο μοντέρνο πένταθλο και κατετάγη πέμπτος, αφού απέτυχε στη σκοποβολή (θάν. 21/12/1945)
  • 1928: Κάρλος Φουέντες, Μεξικάνος συγγραφέας και διπλωμάτης (θάν. 15/5/2012)
  • 1945: Ντανιέλ Ορτέγα, Νικαραγουανός πολιτικός.
  • 1954: Αλεξάνδρα Παντελάκη, Ελληνίδα ηθοποιός.
  • 1962: Γιώργος Μητσιμπόνας, Έλληνας ποδοσφαιριστής (θάν. 13/9/1997)
  • 1962: Ντέμι Μουρ, Αμερικανίδα ηθοποιός.
  • 1970: Ελίνα Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα τραγουδίστρια.
  • 1974: Λεονάρντο ντι Κάπριο, Αμερικανός ηθοποιός.

Θάνατοι

  • 1950: Αλέξανδρος Διομήδης, Έλληνας τραπεζίτης και πολιτικός (γεν. 22/12/1875)
  • 1990: Αλέξης Μινωτής, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου (γεν. 8/8/1898)
  • 1990: Γιάννης Ρίτσος, Έλληνας ποιητής (γεν. 1/5/1909)
  • 2004: Γιάσερ Αραφάτ, Παλαιστίνιος πολιτικός (γεν. 4/8/1929)
  • 2022: Μίνα Αδαμάκη, Ελληνίδα ηθοποιός (γεν. 17/7/1944) («Οι τρεις Χάριτες», «Το δις εξαμαρτείν» κ.ά.)
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