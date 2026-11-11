Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 11 Νοεμβρίου - iefimerida.gr

Σήμερα, 11 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Βίκτωρα και του Μηνά.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Μηνάς
- Βικέντιος, Βικέντης, Βικεντία
- Βικτωρία, Βικτορία, Βιτωρία, Βίκτωρ, Βίκτωρας, Βίκτορας
- Δράκων, Δράκοντας, Δράκος, Δρακούλης, Δρακούλα
Σαν σήμερα
- 1912: Η Συνέλευση της Σάμου με πρόεδρο τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσσει την ένωση με την Ελλάδα.
- 1918: Οι δυνάμεις της Αντάντ και η Γερμανία υπογράφουν ανακωχή. Λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
- 1940: Το πρώτο τζιπ βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής.
- 1942: Η τουρκική Βουλή ψηφίζει νόμο που επιβάλλει έκτακτη εισφορά στην κινητή και ακίνητη περιουσία (Varlik vergisi). Ο νόμος αυτός, όργανο φυλετικού διωγμού, στρέφεται κυρίως εναντίον των Ελλήνων, των Εβραίων και των Αρμενίων.
- 1950: Σμήνος ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών αναχωρεί για την Κορέα προκειμένου να λάβει μέρος στις εκεί επιχειρήσεις, υπό τις δυνάμεις του ΟΗΕ (Πόλεμος της Κορέας)
- 2002: Το Σχέδιο Ανάν για την επίλυση του Κυπριακού, που συνέταξε ο γ.γ. του ΟΗΕ Κόφι Ανάν, παραδίδεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην τουρκοκυπριακή πλευρά και στις εγγυήτριες δυνάμεις Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία. Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και ο Κύπριος Πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης δηλώνουν ότι «το σχέδιο είναι διαπραγματεύσιμο».
Γεννήσεις
- 1885: Τζορτζ Πάτον, Αμερικανός στρατηγός που διακρίθηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1912 -νεαρός υπολοχαγός τότε- αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με την ομάδα των ΗΠΑ στο μοντέρνο πένταθλο και κατετάγη πέμπτος, αφού απέτυχε στη σκοποβολή (θάν. 21/12/1945)
- 1928: Κάρλος Φουέντες, Μεξικάνος συγγραφέας και διπλωμάτης (θάν. 15/5/2012)
- 1945: Ντανιέλ Ορτέγα, Νικαραγουανός πολιτικός.
- 1954: Αλεξάνδρα Παντελάκη, Ελληνίδα ηθοποιός.
- 1962: Γιώργος Μητσιμπόνας, Έλληνας ποδοσφαιριστής (θάν. 13/9/1997)
- 1962: Ντέμι Μουρ, Αμερικανίδα ηθοποιός.
- 1970: Ελίνα Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα τραγουδίστρια.
- 1974: Λεονάρντο ντι Κάπριο, Αμερικανός ηθοποιός.
Θάνατοι
- 1950: Αλέξανδρος Διομήδης, Έλληνας τραπεζίτης και πολιτικός (γεν. 22/12/1875)
- 1990: Αλέξης Μινωτής, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου (γεν. 8/8/1898)
- 1990: Γιάννης Ρίτσος, Έλληνας ποιητής (γεν. 1/5/1909)
- 2004: Γιάσερ Αραφάτ, Παλαιστίνιος πολιτικός (γεν. 4/8/1929)
- 2022: Μίνα Αδαμάκη, Ελληνίδα ηθοποιός (γεν. 17/7/1944) («Οι τρεις Χάριτες», «Το δις εξαμαρτείν» κ.ά.)
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