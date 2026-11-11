Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 11 Νοεμβρίου - iefimerida.gr

Σήμερα, 11 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Βίκτωρα και του Μηνά.



Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:



Μηνάς

Βικέντιος, Βικέντης, Βικεντία

Βικτωρία, Βικτορία, Βιτωρία, Βίκτωρ, Βίκτωρας, Βίκτορας

Δράκων, Δράκοντας, Δράκος, Δρακούλης, Δρακούλα

Σαν σήμερα



1912: Η Συνέλευση της Σάμου με πρόεδρο τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσσει την ένωση με την Ελλάδα.

1918: Οι δυνάμεις της Αντάντ και η Γερμανία υπογράφουν ανακωχή. Λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

1940: Το πρώτο τζιπ βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής.

1942: Η τουρκική Βουλή ψηφίζει νόμο που επιβάλλει έκτακτη εισφορά στην κινητή και ακίνητη περιουσία (Varlik vergisi). Ο νόμος αυτός, όργανο φυλετικού διωγμού, στρέφεται κυρίως εναντίον των Ελλήνων, των Εβραίων και των Αρμενίων.

1950: Σμήνος ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών αναχωρεί για την Κορέα προκειμένου να λάβει μέρος στις εκεί επιχειρήσεις, υπό τις δυνάμεις του ΟΗΕ (Πόλεμος της Κορέας)

2002: Το Σχέδιο Ανάν για την επίλυση του Κυπριακού, που συνέταξε ο γ.γ. του ΟΗΕ Κόφι Ανάν, παραδίδεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην τουρκοκυπριακή πλευρά και στις εγγυήτριες δυνάμεις Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία. Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και ο Κύπριος Πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης δηλώνουν ότι «το σχέδιο είναι διαπραγματεύσιμο».

Γεννήσεις



1885: Τζορτζ Πάτον, Αμερικανός στρατηγός που διακρίθηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1912 -νεαρός υπολοχαγός τότε- αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με την ομάδα των ΗΠΑ στο μοντέρνο πένταθλο και κατετάγη πέμπτος, αφού απέτυχε στη σκοποβολή (θάν. 21/12/1945)

1928: Κάρλος Φουέντες, Μεξικάνος συγγραφέας και διπλωμάτης (θάν. 15/5/2012)

1945: Ντανιέλ Ορτέγα, Νικαραγουανός πολιτικός.

1954: Αλεξάνδρα Παντελάκη, Ελληνίδα ηθοποιός.

1962: Γιώργος Μητσιμπόνας, Έλληνας ποδοσφαιριστής (θάν. 13/9/1997)

1962: Ντέμι Μουρ, Αμερικανίδα ηθοποιός.

1970: Ελίνα Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα τραγουδίστρια.

1974: Λεονάρντο ντι Κάπριο, Αμερικανός ηθοποιός.

Θάνατοι

