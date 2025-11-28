Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου - iefimerida.gr

Σήμερα, Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Ιερομάρτυρος Ειρηνάρχου.

Σήμερα γιορτάζει το όνομα Ειρήναρχο.

Σήμερα είναι

Ημέρα της Μεσογείου

Σαν σήμερα στις 28 Νοεμβρίου

1925: Οι παιδαγωγοί Δημήτριος Γληνός και Αλέξανδρος Δελμούζος παύονται από τη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία, καθώς η διδασκαλία τους κρίνεται εθνικά επιβλαβής. (Μαρασλειακά)

Γεννήσεις στις 28 Νοεμβρίου

1118: Μανουήλ Α’ Κομνηνός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Θαν. 24/9/1180)

Αναστασία Κελεσίδου, Ελληνίδα δισκοβόλος 2003: Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 28 Νοεμβρίου