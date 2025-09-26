Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου - iefimerida.gr

Σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, τιμάται η μετάστασις του ευαγγελιστού Ιωάννου του θεολόγου, Αγίου και δικαίου Γεδεών

Δεν γιορτάζει σήμερα κάποιο γνωστό όνομα.﻿

Σήμερα είναι

Βραδιά του Ερευνητή

Διεθνής Ημέρα για την Ολική Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

Παγκόσμια Ημέρα Αντισύλληψης

Παγκόσμια Ημέρα Περιβαλλοντικής Υγείας

Σαν σήμερα, στις 26 Σεπτεμβρίου

1815: Ιδρύεται η «Ιερά Συμμαχία» μεταξύ Πρωσίας, Ρωσίας και Αυστρίας, που θα βάλει πολλά εμπόδια στην Ελληνική Επανάσταση.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηματίζει στη Θεσσαλονίκη με το στρατηγό Δαγκλή και το ναύαρχο Κουντουριώτη (Επαναστατική Τριανδρία) την Κυβέρνηση Εθνικής Αμύνης, η οποία διακηρύσσει την επιθυμία της για έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ. 1980: Βόμβα εκρήγνυται κατά τη διάρκεια της μεγάλης γιορτής μπύρας «Οκτόμπερφεστ» στο Μόναχο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και να τραυματισθούν 211. Ένα από τα θύματα είναι και ο δράστης της επίθεσης, ο 21χρονος φοιτητής Γκούντολφ Κέλερ, γνωστός για το ακροδεξιό του παρελθόν.

Η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» δολοφονεί στο Κολωνάκι τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Παύλο Μπακογιάννη. 1997: Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρακολουθούν τη συναυλία των U2 στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Το επιβατηγό πλοίο «Εξπρές Σαμίνα» βυθίζεται στ’ ανοιχτά της Πάρου, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 80 άτομα. 2002: Ναυτική τραγωδία, η χειρότερη στη χώρα, πλήττει τη Σενεγάλη. Από ανατροπή του σενεγαλέζικου πλοίου Τζούλα στα ανοικτά των ακτών της Γκάμπιας με τη Σενεγάλη, χάνουν τη ζωή τους 1.863 άνθρωποι και διασώζονται μόλις 64.

Γεννήσεις στις 26 Σεπτεμβρίου

1881: Ερνστ Γκρέφενμπεργκ, Γερμανός γυναικολόγος, με πρωτοποριακές μελέτες στη γυναικεία σεξουαλικότητα. Στη μελέτη του «Ο Ρόλος της Ουρήθρας στο Γυναικείο Οργασμό» αναφέρει την ύπαρξη μιας ερωτογενούς ζώνης στο σημείο που η ουρήθρα προσεγγίζει τα τοιχώματα του κόλπου. Το 1981 οι σεξολόγοι Τζον Ντ. Πέρι και Μπέβερλι Γουίπλ ονόμασαν την περιοχή αυτή Gräfenberg spot ή G-spot, προς τιμήν του Γερμανού επιστήμονα. (Θαν. 28/10/1957)

Τ. Σ. Έλιοτ, Αμερικανός ποιητής και δοκιμιογράφος. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1948. («Έρημη Χώρα») (Θαν. 4/1/1965) 1945: Μπράιαν Φέρι, Άγγλος ρόκερ, μέλος του συγκροτήματος Roxy Music.

Χρήστος Δάντης, Έλληνας τραγουδοποιός 1966: Μπέσυ Μάλφα, Ελληνίδα ηθοποιός

Όλγα Βασδέκη, Ελληνίδα αθλήτρια 1981: Σερένα Ουίλιαμς, Αμερικανίδα αντισφαιρίστρια

Θάνατοι στις 26 Σεπτεμβρίου